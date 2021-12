El homenaje a Juan Perico, en Frontera, moviliza a toda la sociedad herreña

El próximo miércoles, 29 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, el terrero de Frontera acogerá el merecido reconocimiento y homenaje póstumo a la figura de Juan Pedro Pérez Machín Juan Perico, fallecido en abril del pasado año 2020.

La organización del evento corre a cargo del programa La hora de la lucha de Canarias Radio, y contará además con la colaboración del Ayuntamiento de la Frontera, sin la cual hubiera sido imposible realizarlo.

El acto se iniciará con una charla a 170 niños y niñas de los CEIP de Tigaday y del Roques de Salmor, sobre la historia de la lucha canaria. A la finalización, la familia cederá a las directoras de los dos centros escolares una camisa de brega de luchador herreño, que será expuesta en lugares emblemáticos y con lo que no solo se honrará su figura, sino que servirá para visibilizar el deporte vernáculo en el municipio herreño. Posteriormente se hará una breve semblanza del luchador y se pasará a la entrega de recuerdos y placas de las diferentes instituciones, asociaciones y empresas de la isla a la familia del desaparecido luchador.

Las fuerzas vivas de la isla del Hierro se están sumando al homenaje de manera importante, ya que además de la Consejería de Deportes del cabildo herreño, se suma el apoyo de las federaciones canaria, grancanaria y tinerfeña de lucha canaria, además de varias de las empresas más importantes de la isla del meridiano y otras instituciones y asociaciones como el CIT del Hierro, la Cámara de Comercio o la Ayudantía de Marina.

Se espera que, en los próximos días, aumente el número de apoyos, dado la figura del gran luchador que además era un gran defensor de lo autóctono, como el salto del pastor y fue pieza clave en la recuperación del Lagarto Gigante del Hierro.

No en vano, el propio Cabildo del Hierro llegó a calificarlo de «el padre y tutor de nuestro emblema, el Lagarto Gigante».

Juan Perico militó en los equipos del Hierro, Santa Cruz, Frontera, Ramón Méndez y Productos del Hierro, habiendo logrado múltiples campeonatos, junto a su hermano Francis Pérez, el Pollito de la Frontera.

Su hijo, Aarón Pérez, se mostraba emocionado y agradecido con el evento y declaraba a este rotativo al respecto que «es una pena que no pueda ir todo el mundo, si no, haría falta dos terreros, porque me ha llamado muchísima gente que le gustaría estar presente».