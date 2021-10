Contra la historia y con el impulso de continuar ganando El Granca, que acumula tres triunfos en cuatro jornadas, visita hoy a un MoraBanc Andorra que no conoce la victoria todavía y tiene urgencias

Un golpe sobre la mesa contra un rival directo por estar en la Copa del Rey y en una cancha en la que históricamente tropieza. El Gran Canaria firma un arranque liguero esperanzador con un balance de tres triunfos -Fuenlabrada, Unicaja y Joventut Badalona- y una sola derrota ante el Barça.

El combinado dirigido por Porfi Fisac, que tiene disponibles a todos sus jugadores, incluido el interior senegalés Ilimane Diop -estuvo con problemas en la espalda- visita hoy, a partir de las 11.30 horas (Movistar Deportes -dial 53-), a un MoraBanc Andorra que cuenta sus partidos por derrota, tras sucumbir de forma consecutiva frente al Coosur Real Betis, al Real Madrid, al Urbas Fuenlabrada y al Hereda San Pablo Burgos.

Viejos conocidos. El Granca se presenta en Andorra con cuatro exjugadores del MoraBanc: Albicy, John Shurna, Oliver Stevic y Dylan Ennis. Se da la curiosidad de que los cuatro coincidieron en el Principado en la temporada 2018-2019.

Capitán Paulí. El alero catalán, que aterrizó en 2014 en la isla con 20 años recién cumplidos, puede presumir de haber jugado 260 partidos de amarillo en seis campañas y de contar con el mejor palmarés que un jugador del Granca pueda tener. El excapitán dejó huella en la afición.

Precedentes. El Gran Canaria y el MoraBanc Andorra se han visto las caras en 17 ocasiones en la máxima competición, con nueve triunfos para los locales y ocho para los calretianos.

«La clasificación no la marca el talento o la calidad de los equipos, sino el calendario. No ha sido justo con ellos. El MoraBanc Andorra es un equipo muy bien trabajado, con mucho orgullo, con talento. Han fichado jugadores que vienen de la Euroliga, con contrastada experiencia. Para nosotros ahora mismo cualquier partido es complicado. Entendemos que por la ambición y el físico que tienen, es uno de los partidos más difíciles que se nos presenta», argumentó el entrenador segoviano en la previa del duelo.

Asimismo, Porfi Fisac recalcó que «este partido lo tendremos que ganar varias veces porque el Morabanc Andorra no se rinde, no se relaja. Hay que estar centrados porque tienen muy buen nivel de contraataque, físico, y si no lo igualamos, nos van a superar fácilmente. Hay que tener tranquilidad para saber jugar bien los ataques porque ellos te llevan a un estado de energía y de esfuerzo importante».

Por su parte, el equipo entrenado por Ibon Navarro cuenta con las bajas por lesión de los bases Sergi García y el examarillo Clevin Hannah y el interior Nacho Llovet.

«Tenemos que intentar jugar bien para ganar porque si pensamos que vamos a ganar sí o sí no ganaremos a un equipo como Gran Canaria. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, poner toda la energía en la pista y tratar de hacer nuestro mejor partido», analizó Navarro ayer.

El preparador de Vitoria-Gasteiz indicó que el plantel insular tiene «muchísima calidad. Tienen de todo y podría pasar que nosotros jugásemos un buen partido y perder. Nuestra prioridad será ser un equipo reconocible, que lucha y no tenga esos altibajos tan grandes. Necesitamos competir 40 minutos y no 24 o 14».