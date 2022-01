Helguera, tranquilo y atento al mercado invernal

La destitución de Pepe Mel y el nombramiento de García Pimienta como nuevo técnico de la UD Las Palmas ha cambiado la hoja de ruta del club en el mercado de invierno. El madrileño solicitaba un centrocampista para cubrir el vacío que dejó Sergio Ruiz, hoy emprendiendo su nueva vida en la MLS con el Charlotte.

Pero el catalán, con lo que tiene en plantilla, considera saciadas todas su necesidades. Es por ello que Luis Helguera, director deportivo, prioriza sus esfuerzos en liberar dos fichas para hacer profesionales a Sergi Cardona y Alberto Moleiro, que se lo han ganado a pulso.

El gestor amarillo está tranquilo y los fichajes de Hernani y sobre todo de Rober González potencian lo que ya había en el grupo. El primero tiene experiencia contrastada, aunque no está en su mejor momento de forma y le está costando entrar. Al segundo nadie lo va a descubrir a la isla y si el extremeño está a la altura de su anterior etapa en Las Palmas, es un fichaje de lujo para pelear por subir a Primera División.

Es por ello que ahora Luis quiere encontrar acomodo a los dos jugadores a los que le ha transmitido que no van a tener prácticamente opciones, que serían Maikel Mesa y Unai Veiga. El tinerfeño tiene cartel en la categoría y podría salir cedido.

En el libreto de García Pimienta, consolidado a lo largo de todos los años en la cadena de filiales del Fútbol Club Barcelona, viene intrínseco el 4-3-3. Y eso facilita que Las Palmas no tenga la obligación de sustituir a Sergio Ruiz, pues al catalán le podría valer con un solo pivote de carácter defensivo.

Ahí tiene a Fabio, tal vez más puro y posicional, pero también podría ubicar a Nuke Mfulu, capacitado para abarcar todo el centro del campo él solo. Y Enzo Loiodice, por técnica y desplazamiento de balón, podría ejercer de Sergio Busquets en esta Unión Deportiva.

Con eso hay suficiente. Kirian, Moleiro, Clemente e incluso el propio Viera podrían actuar en los volantes dependiendo del encuentro, las circunstancias (jugar fuera o en casa) y del rival.

De hecho, en sus primeras declaraciones como entrenador de Las Palmas, admitió que el sistema del 4-3-3 es el que más le gusta y que veía el fútbol amarillo con muchas posibilidades para explotar las virtudes con él.

«Creo que la UD se asemeja a la idea que tengo de jugar. La intención es que no haya mucha diferencia. Es la mejor manera de ganar los partidos con los jugadores que tenemos. Mi forma de jugar no variará mucho aquí, pero ya lo veréis. No quiero dar muchas pistas», comentó García Pimienta, sabedor de que tiene mimbres para armas un buen equipo.

En su presentación, el nuevo preparador del combinado isleño fue claro con respecto a la plantilla y no escatimó tampoco en piropos.

«Dentro de poco nos sentaremos con Luis y analizaremos la plantilla y las opciones que puede haber. La plantilla es maravillosa. Estoy muy contento con lo que tenemos. Es una plantilla amplia con muchas posibilidades», expuso el técnico, que en su primera semana como mandamás en el banquillo está satisfecho con el grupo que hay y entendería que no hubiese más incorporaciones en invierno.

Así pues, en el ámbito de las llegadas podría no haber novedades porque se entiende, desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico, que con lo que hay se puede pelear por el ascenso.

No obstante, Luis Helguera tampoco cierra la puerta a aprovechar alguna ganga de última hora en un mercado de Segunda División que hasta el momento no se ha movido mucho en lo que va de ventana. El 31 de este mes, a las 00.00, acaba el plazo. Y en la UD siempre puede pasar de todo.