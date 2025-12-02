El Heidelberg Volkswagen dice adiós a su aventura europea tras caer ante el Voluntari (3-1)

El conjunto rumano se impuso en su feudo con parciales de 26-24, 25-21, 22-25 y 25-21 y pasa a los octavos de final de la CEV Cup

CANARIAS7 Bucarest Martes, 2 de diciembre 2025, 21:31

El sueño europeo del Heidelberg Volkswagen de pasar a los octavos de final de la CEV Cup Volleyball Women concluyó justo en el momento en el que el CSO Voluntari, actual subcampeón de Liga y campeón de la Supercopa de Rumanía, lograba ponerse con 2 a 0 en el marcador en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final disputado en la ciudad de Bucarest.

Y es que las chicas de Santi Guerra llegaban con la necesidad imperiosa de imponerse en tierras rumanas por 0 a 3 o 1 a 3, para poder forzar el Golden Set, pero finalmente no pudieron y vieron como las rumanas se volvían a imponer por el mismo marcador que en Gran Canaria, 3 a 1, con parciales de 26-24, 25-21, 22-25 y 25-21.

Las grancanarias estuvieron muy cerca de llevarse el primer set del encuentro, llegando a estar por delante con un esperanzador 21 a 19 gracias a una entonada Beatriz Novoa que fue una de las destacadas de este primer juego. En los compases finales de la manga, la opuesta holandesa Van de Vosse se encargó de dar la vuelta al marcador y, a pesar de dos buenos ataques de las centrales canarias Lola Hernández y Cara MacKenzie, las rumanas lograban poner el 1 a 0, con un apretado 26 a 24.

Las pupilas del técnico italiano Giovanni Caprara arrancaban el segundo set con ganas de cerrar la eliminatoria por la vía rápida. Así, con el 5 a 1 en contra, Santi Guerra paraba el partido. Reaccionaban sus chicas, logrando empatar el set a 8, y poniéndose por delante, por primera vez en la manga, con el 13 a 14, parándolo esta vez el técnico de las rumanas.

También le servía el tiempo al CSO Voluntari en este segundo set, volviendo a tomar la delantera con 3 puntos consecutivos cuando perdían 14 a 15, para ponerse con 17 a 15 a favor. De ahí al final del set, muchos errores por parte de los dos equipos que condenaron a las grancanarias a perder por 25 a 21 y caer definitivamente de esta su primera participación en la CEV Cup.

Con la eliminatoria decidida, ambos entrenadores aprovecharon el partido para dar minutos de juego a sus menos habituales. De esta manera, Santi Guerra ponía en cancha a Blanca Martínez y Anlène Van der Meer. Sin nada en juego, las visitantes lograban maquillar el marcador y se llevaban la tercera manga, en otro apretado juego, por 22 a 25.

El cuarto set empezó con el mismo dominio mostrado por las grancanarias al final del tercero, llegando a tener un 12 a 18 a favor el conjunto isleño que parecía llevar el partido directamente al quinto set. Sin embargo, reaccionaron las locales y, aprovechando los numerosos errores de las chicas del Heidelberg Volkswagen, conseguían no solo igualar el set, sino voltear el marcador y, con un parcial de 13 a 3, llevarse la manga y el partido por 25 a 21.

De esta manera concluía el periplo del Heidelberg Volkswagen en Europa, donde, tras caer de una manera más que honrosa en la CEV Zereg Group Champions League ante el Benfica portugués, ha competido en una dura eliminatoria de la CEV CUP ante el conjunto del CSO Voluntari rumano.

Ficha técnica:

3 – C.S.O Voluntari 2005: Irina Kosinski (líbero), Alexia Cristiana Ruci (4), Susan Schut (9), Hannah Denise Duchesneau (13), Larina-Luana Axinte (1), Denisa Ioana Ionescu (6), Sabrina Starks (3), Nikola Radosova (8), Nicole van de Vosse (18), Tara-Anamaria Cristea (6), Adriana Valentina Alexandru (8), Anja Mazej (líbero), Georgiana Popa (7) y Kristina Guncheva (2).

Entrenador: Giovanni Caprara.

1 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (5), Anlène van der Meer (10), Lola Hernández (13), (-), Karla Santana (-), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (1), Blanca Martínez (7), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (8), Cara McKenzie (10) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: Santi Guerra.

Parciales: 26-24, 25-21, 22-25 y 25-21.

Árbitros: Koray Yilmazgil (Turquía) y Eleni Daniilidou (Grecia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de la Copa CEV 2025-2026, disputado en el Rapid Hall Bucuresti, en Rumanía.