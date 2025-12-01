El Heidelberg Volkswagen busca la remontada europea en la pista del Voluntari Las pupilas de Santi Guerra disputan este martes, a las 17:00 hora canaria, la vuelta de los dieciseisavos de CEV CUP en la pista del cuadro rumano

El cuadro grancanario necesita vencer 0-3 o 1-3 para forzar el set de oro y luchar por el acceso a los octavos de final..

El Heidelberg Volkswagen ya está en Rumanía para pelear por la remontada en la vuelta de dieciseisavos de la CEV Cup. El conjunto grancanario tratará de vencer 0-3 o 1-3 al C.S.O Voluntari 2005 rumano para forzar el set de oro y extender su sueño de avanzar en competiciones europeas. El duelo tendrá lugar este martes a las 17:00 hora canaria en el Rapid Hall Bucureşti.

La eliminatoria llega a tierras de Europa del Este tras ceder por 1-3 en el Pabellón Miguel Solaesa ante un C.S.O Voluntari 2005 que estuvo más preciso en los pequeños detalles que definieron cada set. Las jugadoras de Santi Guerra plantaron batalla al subcampeón de Rumanía e incluso estuvieron a un solo punto de certificar el quinto set y rascar al menos un punto en la eliminatoria.

Con la moral por las nubes tras sumar los tres puntos en la visita a Arenal Emevé y asegurar la presencia en la Copa de la Reina, el Heidelberg Volkswagen tratará de aplicar la experiencia adquirida en Europa para extender su participación en una CEV Cup a la que cayó tras perder con crueldad en el set de oro ante Benfica en la segunda ronda previa de acceso a la CEV Zeren Group Champions League.

El entrenador del Heidelberg Volkswagen, Santi Guerra, ha explicado que arriban a Bucarest con la intención de sumar una victoria que espera que sirva para dar la vuelta a la eliminatoria europea y continuar el incremento de buenas sensaciones de la plantilla. El grancanario ha recordado que enfrentarán a «un rival muy potente» y que es capaz de crecerse en su pista. «Todavía tenemos opciones y vamos a luchar hasta el final», ha dicho.

«Sabemos que tienen jugadoras muy potentes con las que van a sumar muchos puntos en ataque, pero no está ahí la clave del partido. Estará en los pequeños detalles que en algunos momentos no hemos sabido finalizar. Si ajustamos estos factores tendremos opciones de remontar», ha alentado.

La opuesta neerlandesa Anlène van der Meer ha avisado que el Heidelberg Volkswagen «ya ha demostrado que podemos hacerlo» tras la vuelta en Champions ante el Benfica, por lo que si el equipo «continúa en esta línea vamos a tener opciones».

Van der Meer ha avisado que deberán estar en máxima tensión desde el principio y ha apelado a «controlar el juego» y a «no dejar de creer» en las posibilidades del equipo.