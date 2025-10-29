El Heidelberg se despide de la Champions en el fatídico set de oro ante el Benfica (3-0)

Tras dominar con contundencia el choque, las grancanarias terminaron pagando los errores en el parcial de desempate

El Heidelberg Volkswagen ha caído eliminado de la Liga de Campeonas CEV tras ceder en el set de oro ante Sport Lisboa e Benfica (10-15) después de imponerse 3-0 en el encuentro y forzar una muerte súbita en la que las portuguesas se impusieron con la subida de nivel en el saque.

Las grancanarias arrancaron con la iniciativa del partido con un inicio fulgurante que viró hacia un 8-5 después de sumar grandes defensas y bloqueos de Sulian Matienzo y Lola Hernández.

El técnico visitante, Henrique Furtado, trató de frenar la energía del Heidelberg y paró el partido con 12-8 tras un gran bloqueo de la argentina Martina Bednarek.

Generando peligro por zona 4 y en el bloqueo defensa, las canarias estiraron su ventaja hasta un demoledor 16-9. Las lusas trataron de hacer la goma, pero la solidez en el ataque de la cubana Matienzo mantenía la ventaja de seis puntos. Precisamente la caribeña cerró el set con un 25-18 tras un dañino saque de Sofía Tummino.

El Sport Lisboa e Benfica no entregó la cuchara y, apoyado en Joana y Marina Garcez, puso un 3-8 de salida que desesperó a Santi Guerra en el banquillo local. La buena rotación al saque de Bednarek acercó a las colegiales que querían evitar fantasmas del pasado y desconectarse en el segundo set (5-9).

Pese a los intentos del Heidelberg Volkswagen, el Benfica se mostró sólido y mantuvo un 6-12 que parecía insalvable para las canarias, sin embargo, la calidad en el saque de Patricia Aranda y la entrada en calor de la chilena Beatriz Novoa dejaron la diferencia en un asumible 12-13 tras un parcial de 6-1.

La igualdad imperó en el ecuador de la segunda manga (16-16), pero un nuevo arreón local de cuatro puntos consecutivos materializó la remontada, cerrada por un fallo en el remate portugués en un contundente 25-19 que supuso un subidón de energía para las canarias y la afición presente en el Gran Canaria Arena.

Con la necesidad de sumar el tercer set para forzar el set de oro, el equipo de Santi Guerra mantuvo el tipo en el cuerpo a cuerpo que plantearon las lusas (5-4). Los remates de Sulian Matienzo y los bloqueos de Martina Bednarek y la capitana Lola Hernández pusieron tierra de por medio con el 12-6.

Las vigentes campeonas de Liga Iberdrola jugaron con los nervios visitantes y aprovecharon los errores para encaminar el partido hacia el set de oro (17-9), una manga de desempate que selló la opuesta argentina Martina Bednarek con un remate diagonal por zona 2 (25-17).

Tres errores del Heidelberg Volkswagen en recepción y un balón en la red pusieron un 0-3 inicial que encogía a las gradas del Gran Canaria Arena, una distancia que se mantuvo hasta el 3-6 y que obligó a Guerra a parar el partido tras dos errores en el remate de Matienzo y McKenzie y que las lusas estiraron al 4-8 en el cambio de lado tras algunos fallos en la recepción.

La mejora en el saque de Benfica permitió a las de Furtado dominar el tempo de juego y poner en aprietos a las canarias (6-11). Martina Bednarek y Lola Hernández mantenían al Heidelberg Volkswagen con un hilo de vida (8-12), si bien las visitantes contuvieron el orgullo colegial y sellaron su pase a la tercera ronda de la Liga de Campeonas CEV (10-15).

Ficha técnica:

3 - Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (12), Anlène van der Meer (-), Lola Hernández (11), Agostina Menegozzo (-), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (2), Blanca Martínez (-), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (12), Cara McKenzie (8) y Beatriz Novoa (15).

Entrenador: Santi Guerra.

0 – Sport Lisboa e Benfica: Mayara Barcelos (3), Mariana Garcez (4), Cansu Çetin (1), Marta Aleixo (líbero), Alice Clemente (2), Emilia Balagué (2), Tatiana Rizzo (líbero), Veronika Djokic (6), Isidoro Ubavić (9), Joana Garcez (1), Claudia Dillon (8) y Kyra Holt (14).

Entrenador: Henrique Furtado.

Parciales: 25-18, 25-19, 25-17 y 10-15 (set de oro).

Árbitros: Marie-Catherine Boulanger (Bélgica) y Mathias Ewald (Alemania).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de la segunda ronda de acceso a la Liga de Campeonas CEV 2025-2026 disputado en el Gran Canaria Arena ante 620 espectadores.