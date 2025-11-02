El Heidelbeg se impone al CV Emalsa en un derbi de altura (0-3)

Las jugadoras de Juan Diego se vieron superadas por un Heidelberg Volkswagen muy serio y más acertado en los puntos decisivos de cada set

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:32 | Actualizado 19:57h.

Victoria del Heidelberg Volkswagen en un derbi igualado y de mucha calidad. El CV Emalsa Gran Canaria dio la cara y mejoró sus prestaciones con respecto a la pasada jornada, pero se topó con un rival muy sólido y más acertado en los puntos decisivos de cada parcial para imponerse por un 0-3 que refuerza su liderato.

Fue un partido igualado de principio a fin a pesar de ese 0-3 final. El Olímpico tuvo opciones en todas los parciales a sumar, pero se quedó sin premio a su buena imagen ante un rival más rodado y con menos errores no forzados.

Inercia visitante

El Heidelberg dio primero en los primeros compases del derbi (0-3). Escudadas en un saque al límite, que incomodaba a las locales, la escuadra visitante obligaba a parar el partido a Juan Diego gracias a un parcial 1-6.

Con el viento a favor, las de Santi Guerra estiraron la ventaja con el paso de los puntos (4-10), ante un Olímpico al que le costaba construir su ataque, mermado por su timorata recepción (5-10).

Una vez se centró en recepción, el Emalsa comenzó a recortar terreno, gracias a dos defensas de lujo de Belly Meñana y el saque al límite de Scherer (9-12). Partido nuevo.

Con el partido más igualado se vieron jugadas de calidad (11-14). El Olímpico ya no sufría en recepción; el Heidelberg mostraba su ya habitual serenidad (12-15).

Con Marina de nuevo haciendo daño en la línea de saque, el Emalsa volvió a ajustar el marcador en la recta final del parcial (17-19 y tiempo muerto solicitado por Santi Guerra). Sin embargo, con un 0-2 de parcial, las visitantes obligaban de nuevo a parar el partido a Juan Diego, con 20-23 en el luminoso.

Se resistió a caer el Olímpico a pesar de la desventaja, y con un parcial 2-0 (22-24) obligó a pedir tiempo muerto al técnico visitante en un final de infarto de primer parcial que se llevaría finalmente las visitantes por un ajustado 26-28. Partidazo en el Arena.

El intercambio de golpes fue la tónica en el inicio del segundo acto (3-3 y 6-6). Ni Emalsa ni Heidelberg concedían puntos por errores ahora. El parcial transcurría con máxima igualdad y mismo espectáculo que en el set inicial (12-12 y 14-14).

Con un 0-3 de parcial, el Heidelberg volvió a despegarse en la recta final del juego (16-19 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego). Aunque mejoró el Olímpico tras la parada, la solidez de las visitantes les valió para subir el 0-2 al luminoso, en otro parcial ajustado y de buen voleibol (19-25).

Para no variar, el duelo arrancó con máxima igualdad (3-3 y 7-7). Al ecuador del set, el Olímpico, obligado por las urgencias, mandaba por la mínima (15-14) en otro parcial igualado.

Sin embargo, un nuevo parcial a favor de las visitantes volvió a adelantar a las visitantes (15-17) en la recta final del juego.

Obligado a ganar, el Emalsa tiró de todo y un poquito más para intentar sumar su primer parcial ante un Heidelberg muy sólido en todas sus líneas y lanzado a por el triunfo (19-21, y tiempo muerto solicitado por Juan Diego para reordenar a las suyas).

La parada le sirvió al Olímpico para igualar a 21. Sin embargo, como en los anteriores parciales, un Heidelberg muy sólido terminó por rematar la faena (23-25) ante un Emalsa que dio la cara y ofreció muy buena imagen en un derbi de calidad y espectáculo en el Arena.

FICHA TÉCNICA

CV Emalsa Gran Canaria (0): Marina SHerer (5), Belly Mañana (líbero), Saray Manzano (12), Laura Suárez (9), Petra Indrova (8), Katherine Corelli (10) -inicial-, Margaret Brown (7), Blanca Arcos y Fernanda Maida.

Entrenador: Juan Diego García.

Heidelberg-Volkswagen (3): Beatriz Novoa (5), Bednarek (9), Sulan Matienzo (13), Patricia Aranda (1), Claudia Hernández (líbero), McKenzle (15) -inicial-, Lola Hernández (11), Sofía Tummino, Mireia Guilabert y Arlene Van Der Meer (4).

Entrenador: Santi Guerra.

Parciales: 26-28 (33 minutos); 19-25 (24 min.) y 23-25 (31 min.).

Árbitros: Alexis Fuentes y Francisco Aday González. Comité canario.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este domingo en el Gran Canaria Arena. 600 espectadores.