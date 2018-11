Guayre: «Tuve la suerte de jugar con la selección»

- Como grancanario que sabe lo que es jugar con la selección española, ¿qué supone el partido del domingo en la isla?

- Hacía ya bastantes años que la selección no venía a Gran Canaria y aquí, que creo que somos gente a la que le gusta el fútbol, que venga la selección es un placer. Los isleños somos muy seguidores de la selección española y lo valoramos.

- Ha costado que la Roja vuelva al recinto de Siete Palmas.

- Bastante. Habrá muchos aficionados que vengan al estadio. Ya no solo los seguidores de fútbol, sino los de todos los deportes. A los aficionados del fútbol nos gusta el buen fútbol y España es la selección que mejor practica el fútbol. Hacía tiempo que no venía la Roja y estoy seguro de que el domingo se llenará el campo.

A usted, que sabe lo que es defender esa elástica, le vendrán recuerdos a la cabeza.

- Estuve poco, y lo digo con la boca chica. Tengo claro que fue todo por causa de las lesiones. Las lesiones me alejaron del primer nivel y me hubiese encantado poder ir más veces. Aun así, tuve la gran suerte de poder estar ahí y poder disfrutar un par de días con la selección. Puedo decir que sé lo que se siente al formar parte de la selección y es un orgullo. Esta semana tendré un par de actos con ellos porque se han acordado de mí y estoy encantado.

Debutó a las órdenes de Luis Aragonés el 9 de febrero de 2006 ante San Marino, ¿un día inolvidable?

- Fue un día muy marcado. Fue solo un rato y una vez, pero hay gente que tiene peor suerte y no puede llegar. Por ese lado se puede ser positivo o negativo y yo sí tuve la suerte de ir con Luis. Fueron cuatro días con ellos en los que tuve una experiencia muy bonita.

- Los que le disfrutaron y le entrenaron dicen que podía haber sido un fijo en aquella selección, lástima las malditas lesiones.

- En esa época no se ganaba nada y la selección necesitaba un cambio. Iba entrando gente, nuevas generaciones que venían de abajo. Yo siempre he dicho que, si no me lesiono, al nivel en el que estaba, hubiera estado ahí entre los futbolistas para ser seleccionados.

- ¿Estará en la grada el domingo?

- Sí, sobre todo por mi niño. Al llamarme, pues me invitaron a todos estos actos. El sábado iré al entrenamiento con el niño y el domingo también estaré en el partido con mi hijo. No sé cómo organizarán eso, tengo algunos actos y una comida con todos los grancanarios que han sido internacionales y luego nos dirán dónde nos ubicarán a nosotros en la grada.

- Desde la nostalgia, ¿le hubiera gustado jugar este partido delante de su gente?

- Hace ya muchos años que lo dejé, unos seis, y de Segunda. Ya de Primera División me alejé en 2008... Bueno, eso ya lo superé y ya lo pasé (ríe). Pero, claro, cuando ves el nivel que hay en la selección y cómo se disfruta ahí, pues te vienen recuerdos a la cabeza de cuando uno jugaba.

- Partido especial también para David Silva, que verá reconocida su inmaculada trayectoria haciendo el saque de honor en Siete Palmas.

- A David, aunque no haya jugado en la UD, la gente le tiene mucho aprecio por todo lo que ha ganado y el tipo de jugador que es. Que se lo merece. Es una pena que no juegue ese partido. Ya él dijo adiós y es una pena porque tiene fútbol para regalar.

- ¿Echa de menos a algún grancanario en la lista?

- Hoy en día está complicado. Luis Enrique está tocando un poquito a la gente que está despuntando en sus equipos. Si es verdad que Vitolo estaba yendo fijo pero las lesiones pues se ha quedado. El futbolista canario, siempre que está en forma, está ahí. Viera está un poco lejos y eso todos sabíamos que le iba a perjudicar para ir con la Roja, pero es un futbolista que tiene calidad para ir convocado.

- Una selección que ha recuperado la ilusión con Luis Enrique.

- Ha tenido partidos buenos. Lo mejor que está haciendo es probar gente nueva. Gente joven y que viene con fuerza. Mezclar a esos futbolistas con otros con experiencia siempre es bueno. Así no hace un cambio radical. Los está metiendo poco a poco.

- Un fin de semana con aroma especial en el Gran Canaria. Mañana recibe la UD al líder y ya el domingo, a disfrutar con la Roja.

- Me interesa más la cita de Las Palmas (ríe). A toda la isla lo que nos interesa es que la UD vuelva a coger rumbo y se meta ahí arriba. Es lo que vamos a tener aquí cada sábado. La selección es un regalo.