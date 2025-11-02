Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La plantilla amarilla celebró el triunfo ante el Melilla. C7

El Guaguas suda pero conquista el Javier Imbroda (0-3)

Voleibol ·

El conjunto grancanario, mermado de efectivos y sin Juantorena, se impone al CV Melilla y sigue líder de la Superliga

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:28

El CV Guaguas continúa su marcha imparable en la Superliga Masculina tras imponerse al CV Melilla por 0-3 en un exigente encuentro disputado en el Pabellón Javier Imbroda. Los parciales de 23-25, 23-25 y 21-25 reflejan la igualdad de un choque en el que los grancanarios tuvieron que esforzarse al máximo para mantener su racha de triunfos.

Con tan solo siete jugadores, el equipo de Sergio Miguel Camarero volvió a demostrar su carácter y su fortaleza colectiva. Pese a las ausencias, entre ellas la de Osmany Juantorena, el Guaguas supo sobreponerse al empuje del conjunto melillense y sacar adelante un duelo intenso y de gran desgaste físico.

El choque estuvo marcado por la potencia ofensiva de Walla Souza, que volvió a ser un referente en ataque, y por la eficacia de Nico Bruno, máximo anotador del equipo con 10 puntos. Los amarillos gestionaron con temple los finales ajustados de los dos primeros sets y, ya en el tercero, impusieron su ritmo con un juego más fluido en saque y bloqueo para cerrar el partido por la vía rápida.

Con este triunfo, el CV Guaguas suma su segunda victoria consecutiva por 3-0 en la competición doméstica, manteniéndose en lo más alto de la clasificación y confirmando su excelente inicio de temporada. Ahora mira ahora hacia Europa, donde afrontará una cita el próximo jueves (16:30 horas) en Atenas, ante el Olympiakos, en la ida de la segunda eliminatoria previa de la Champions League.

FICHA TÉCNICA:

CV Melilla (0): Malaber Lucas (11 puntos), Daniel Ruiz (-), Víctor Jiménez (12 puntos), Héctor García (1 punto), Federico Arquez (1 punto), Aurelio Rodríguez (1 punto), Daniel Macarro (3 puntos), Zeus París (1 punto), Thim Keoni (11 puntos) y Federico Martina (6 puntos).

CV Guaguas (3): Nico Bruno (10 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (8 puntos), Osmany Juantorena (-), Walla Souza (8 puntos), Io De Amo (1 punto), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (4 puntos), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (9 puntos) y Dobromir Dimitrov (-).

Parciales: 23-25, 23-25 y 21-25.

Árbitros: Pedrosa López Juan Antonio - Pedrosa López Francisco.

