Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Guaguas volvió a cuajar un gran encuentro liguero, ahora frente al Leganés. C7

El Guaguas gana (0–3) tras un increíble 38-40 en Leganés

Voleibol ·

Los amarillos sobrevivieron a un segundo parcial eterno, salvaron 12 bolas de set y necesitaron cuatro propias antes de cerrar un triunfo muy valioso. Con este triunfo, continúan líderes y solo cediendo dos sets en siete partidos

CANARIAS7

CANARIAS7

Leganés (Madrid)

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:09

Comenta

El CV Guaguas tuvo que exprimirse hasta la última gota para sumar una victoria que, pese al 0-3 final, fue una película bélica en su visita al Pabellón Europa. El recién ascendido UC3M Leganés, lejos de sentirse inferior, planteó un partido valiente y sin complejos que puso contra las cuerdas al líder de la Superliga. Solo la calidad individual y la madurez del conjunto amarillo terminaron inclinando la balanza en un choque donde cada punto costó más de lo esperado.

El primer set ya dejó claro que el Guaguas no iba a tener una tarde tranquila. Los locales empujaron con agresividad en saque y defensa, obligando a los de Sergio Miguel Camarero a activar su versión más paciente. Aun así, la contundencia ofensiva de los grancanarios marcó diferencias en los momentos clave y permitió abrir el camino del triunfo con un trabajado 21-25.

Pero lo que vino después fue una auténtica locura. El segundo set derivó en un pulso vibrante e increíble: 38-40. El Guaguas salvó 12 bolas de set, vio como se le escapaban cuatro oportunidades propias para cerrarlo y resistió a cada embestida de un Leganés desatado que jugó a un muy buen nivel. Fue una batalla mental, táctica y física que terminó decidiéndose por detalles y por la jerarquía de un caballo ganador.

Ese maratón emocional debilitó al conjunto madrileño y reforzó al Guaguas. La solidez del bloqueo, la dirección de Io De Amo y la aparición de recursos desde el banquillo terminaron de domar un encuentro que cerró Jorge Almansa con el punto definitivo, firmando el 19-25 y el 0-3 final. Almansa, precisamente, asumió más protagonismo ante la ausencia de Osmany Juantorena, que no participó.

Con este triunfo, el Guaguas continúa intratable: 21 puntos de 21 posibles, líder en solitario y con un dato demoledor: solo ha cedido dos sets en siete partidos. Pero el calendario no da tregua. La segunda cita llegará este sábado, a las 18.00 horas, en el Gran Canaria Arena, donde recibirán al Unicaja Costa de Almería.

FICHA TÉCNICA:

UC3M Leganés (0): Soto Samy (2 puntos), Bruno Vos Santos (-), Víctor Bouza (-), Felipe de Mello (1), Emanuel Rojas (2), Enrique Hernández (9), Sergio Rey (-), Ignacio Herrero (-), Moisés Vásquez (8), Mariano Vildosola (9), Gaby del Carmen (10), Borja Martínez (-), Adrián Vanco (19) y Alejandro Vigil (4).

CV Guaguas (3): Nico Bruno (5 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (-), Walla Souza (18), Io De Amo (1), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (2), Augusto Colito (3), Jean Pascal (4), Tomas Rousseaux (12), Martín Ramos (9) y Dobromir Dimitrov (1).

Parciales: 21-25, 38-40 y 19-25.

Árbitros: Alvarez Juan Antonio - Barceló Trigueros Joaquín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  3. 3 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  6. 6 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  7. 7 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  8. 8 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  9. 9 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  10. 10 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Guaguas gana (0–3) tras un increíble 38-40 en Leganés

El Guaguas gana (0–3) tras un increíble 38-40 en Leganés