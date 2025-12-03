El Guaguas gana (0–3) tras un increíble 38-40 en Leganés

Los amarillos sobrevivieron a un segundo parcial eterno, salvaron 12 bolas de set y necesitaron cuatro propias antes de cerrar un triunfo muy valioso. Con este triunfo, continúan líderes y solo cediendo dos sets en siete partidos

CANARIAS7 Leganés (Madrid) Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:09

El CV Guaguas tuvo que exprimirse hasta la última gota para sumar una victoria que, pese al 0-3 final, fue una película bélica en su visita al Pabellón Europa. El recién ascendido UC3M Leganés, lejos de sentirse inferior, planteó un partido valiente y sin complejos que puso contra las cuerdas al líder de la Superliga. Solo la calidad individual y la madurez del conjunto amarillo terminaron inclinando la balanza en un choque donde cada punto costó más de lo esperado.

El primer set ya dejó claro que el Guaguas no iba a tener una tarde tranquila. Los locales empujaron con agresividad en saque y defensa, obligando a los de Sergio Miguel Camarero a activar su versión más paciente. Aun así, la contundencia ofensiva de los grancanarios marcó diferencias en los momentos clave y permitió abrir el camino del triunfo con un trabajado 21-25.

Pero lo que vino después fue una auténtica locura. El segundo set derivó en un pulso vibrante e increíble: 38-40. El Guaguas salvó 12 bolas de set, vio como se le escapaban cuatro oportunidades propias para cerrarlo y resistió a cada embestida de un Leganés desatado que jugó a un muy buen nivel. Fue una batalla mental, táctica y física que terminó decidiéndose por detalles y por la jerarquía de un caballo ganador.

Ese maratón emocional debilitó al conjunto madrileño y reforzó al Guaguas. La solidez del bloqueo, la dirección de Io De Amo y la aparición de recursos desde el banquillo terminaron de domar un encuentro que cerró Jorge Almansa con el punto definitivo, firmando el 19-25 y el 0-3 final. Almansa, precisamente, asumió más protagonismo ante la ausencia de Osmany Juantorena, que no participó.

Con este triunfo, el Guaguas continúa intratable: 21 puntos de 21 posibles, líder en solitario y con un dato demoledor: solo ha cedido dos sets en siete partidos. Pero el calendario no da tregua. La segunda cita llegará este sábado, a las 18.00 horas, en el Gran Canaria Arena, donde recibirán al Unicaja Costa de Almería.

FICHA TÉCNICA:

UC3M Leganés (0): Soto Samy (2 puntos), Bruno Vos Santos (-), Víctor Bouza (-), Felipe de Mello (1), Emanuel Rojas (2), Enrique Hernández (9), Sergio Rey (-), Ignacio Herrero (-), Moisés Vásquez (8), Mariano Vildosola (9), Gaby del Carmen (10), Borja Martínez (-), Adrián Vanco (19) y Alejandro Vigil (4).

CV Guaguas (3): Nico Bruno (5 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (-), Walla Souza (18), Io De Amo (1), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (2), Augusto Colito (3), Jean Pascal (4), Tomas Rousseaux (12), Martín Ramos (9) y Dobromir Dimitrov (1).

Parciales: 21-25, 38-40 y 19-25.

Árbitros: Alvarez Juan Antonio - Barceló Trigueros Joaquín.