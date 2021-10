El Guaguas del futuro tendrá a Knigge en la pista

El CV Guaguas se ha asegurado la continuidad de Matt Knigge la próxima temporada. El central norteamericano ha llegado a un acuerdo con la entidad grancanaria para renovar su compromiso con el CV Guaguas para seguir luciendo la elástica amarilla durante la campaña 2021-2022.

En su segunda temporada en la Superliga, Matt Knigge se ha consolidado como uno de los mejores centrales del campeonato, dando un paso al frente para convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto grancanario para Sergio Miguel Camarero.

Su mejoría en el bloqueo durante esta campaña, unido a su poderoso saque y a su contundencia en la red, hacen de Matt Knigge un seguro de vida para los grancanarios, que tras asegurarse la continuidad de Paulo Renan Bertassoni y el fichaje de Borja Ruiz, no han dudado a la hora de renovar por una temporada más al central norteamericano. En esta primera campaña en el CV Guaguas, Matt lograba terminar la temporada regular como segundo mejor central de la SVM, acumulando 4 inclusiones en el equipo ideal de la jornada, además de uno adicional en el 7 ideal de la Copa de SM El Rey.

Así valora el protagonista su continuidad en el proyecto amarillo: «Juan Ruiz y yo hemos estado hablando durante las últimas semanas de la posibilidad de renovar mi contrato con el equipo de cara a la próxima temporada y la verdad es que hasta ese momento no era algo en lo que hubiera estado pensando demasiado, porque estaba concentrado al 100% tanto en la Copa del Rey como en la temporada en la SVM».

«Tras ganar la Copa del Rey, miré a mi alrededor, a mis compañeros, me fijé en el proyecto del CV Guaguas y en el jugador que era en agosto cuando me incorporé al equipo en comparación con el que soy ahora. Me encuentro muy feliz aquí y siento que estoy progresando muchísimo como jugador», ponderó.

Knigge fue más allá en su felicidad por alargar su vinculacióncon el Guaguas: « En mi país tenemos un dicho que dice que si algo no está roto, no lo arregles. En esta situación pensé que si estoy contento en el equipo y con el éxito deportivo que estamos teniendo, con la oportunidad de vivir en Canarias, con la calidad de vida que se tiene aquí, ¿para qué querría cambiar?».

«Soy un jugador joven, el más joven de la plantilla esta temporada y creo que tengo que seguir progresando individualmente durante la próxima temporada y durante los playoffs, trabajando de la mano de nuestro cuerpo técnico y con los jugadores de más experiencia que tenemos», dijo.