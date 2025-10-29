Guaguas facilitan la movilidad gratuita a los 6.000 participantes de la Binter NightRun

La empresa municipal de transporte permitirá a los participantes (corredores y voluntarios) viajar de manera gratuita –al presentar el dorsal oficial de la prueba-, en todas sus líneas, desde las 17.00 horas y hasta las 0.00 horas

El concejal de Movilidad del municipio capitalino, José Eduardo Ramírez, y Daniel González (DG Eventos) con las camisetas de la Binter NightRun de esta edición.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales facilitarán el transporte de forma gratuita a los participantes de la duodécima edición de la carrera Binter NightRun LPGC 2025 –en sus diversas modalidades-, que se celebrará este sábado 1 de noviembre por las calles de la ciudad.

El concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, acompañado por la responsable del área comercial de la compañía, Gemma Tor, ha anunciado este miércoles el acuerdo con los organizadores que posibilitará a los corredores y voluntarios de la prueba atlética desplazarse gratis y de manera sostenible en transporte público urbano durante la tarde/noche del sábado 1.

Guaguas Municipales permitirá a los participantes (corredores y voluntarios) viajar de manera gratuita, en todas sus líneas, desde las 17:00 horas y hasta las 00:00 horas, al objeto de que dispongan de tiempo suficiente para su desplazamiento de ida y vuelta al evento deportivo, que tiene previsto congregar a más de 6.000 deportistas. Los corredores y voluntarios deben presentar su dorsal para acceder a las líneas de guaguas.