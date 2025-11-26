El Guaguas entra por la puerta grande a la fase de grupos de la Liga de Campeones (0-3)

Venció con solvencia al Levski Sofía búlgaro y aseguró su presencia en la siguiente fase, donde le esperan el Berlín Recycling Volleys alemán, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano y el VK Lvi Praha checo

El Club Voleibol Guaguas venció con solvencia al Levski Sofía búlgaro y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV, donde le esperan el Berlín Recycling Volleys alemán, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano y el VK Lvi Praha checo.

El conjunto búlgaro entró al partido con ganas de sorprender a los pupilos de Sergio Miguel Camarero, pero la eficacia del argentino Nico Bruno, con cuatro puntos consecutivos, puso la primera gran ventaja para el Guaguas (5-8). Pese a los continuos errores al servicio, los amarillos sumaron la potencia del brasileño Walla Souza para estirar la ventaja y provocar el tiempo muerto de Nikolay Jeliazkov (10-16).

Miguel Ángel de Amo empezó a encontrar al cubano Osmany Juantorena por zona 4 y el Guaguas puso así la directa hacia la consecución de un primer set que se encargó de cerrar Hélder Spencer con un poderoso remate en el centro de la red (18-25).

Levski Sofía encajó bien el golpe y propuso un golpe a golpe que se alargó al 16-16 con la entrada en calor del opuesto suizo Julian Weisigk, que se encargó de provocar el primer tiempo muerto de Camarero tras un potente remate que instaló el 18-16.

Los nervios hicieron acto de presencia en el equipo búlgaro, que vio cómo sus errores propios en el remate y la recepción diluían la única ventaja que les aferraba a la Liga de Campeones CEV. Nuevamente Spencer, tras una buenísima rotación al saque del argentino Martín Ramos, fue el encargado de cerrar un parcial de 9-2 y la clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV (20-25).

Con el acceso a la máxima competición europea en el bolsillo, Camarero dio paso a las rotaciones y los amarillos no notaron la ausencia de sus estrellas. La segunda unidad mantuvo el orden defensivo y la pegada ofensiva y rápidamente puso la distancia en el 8-14. El orgullo local y la confianza de los canarios apretó el marcador y obligó a intervenir a un enfadado Camarero (13-16).

El Guaguas reaccionó y cerró el trámite del tercer set con un marcador de 19-25 tras un fallo al saque de Dimitar Peychinov tras una excelente rotación al saque del capitán Jorge Almansa que culminó

En el grupo C de la Liga de Campeones CEV, al que accede el CV Guaguas, esperan el Berlín Recycling Volleys alemán, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano y el VK Lvi Praha checo. El primer encuentro amarillo será en tierras germanas el próximo 11 de diciembre a las 18:30 hora canaria, frente al Berlín RV.

-Ficha técnica:

0 – Levski Sofía: Svetoslav Gotsev (5), Lazar Bouchkov (10), Dimitar Dobrev (líbero), Gordan Lyutskanov (5), Todor Skrimov (4), Stoil Palev (-), Petyo Ivanov (-), Damyan Kolev (líbero), Julian Weisigk (7), Petko Petkov (-), Martin Totkov (-), Martin Tatarov (2) y Dimitar Peychinov (5).

Entrenador: Nikolay Jeliazkov.

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (10), Hélder Spencer (5), Osmany Juantorena (5), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (1), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (1), Augusto Colito (6), Jean Pascal Diedhiou (3), Tomas Rousseaux (3), Martín Ramos (6) y Dobromir Dimitrov (2).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

Parciales: 18-25 (24 min.), 20-25 (22 min.) y 19-25 (21 min.).

Árbitros: Stanislava Simic (Serbia) y Benone Visan (Rumanía).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de la tercera ronda de acceso a la Liga de Campeones CEV 2025-2026, disputado en el Levski Sofía Sport Hall, en Bulgaria.