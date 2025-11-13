El CV Guaguas, ante otro tramo frenético, con Pamesa Teruel en la Superliga y Levski Sofía en la Champions

Los amarillos jugarán el sábado en Aragón y el miércoles 19 reciben en el Arena al campeón de Bulgaria

Nico Bruno, Martín Ramos, Dobromir Dimitrov y Unai Larrañaga, de espaldas, en el tercer set del triunfo amarillo contra el Olympiacos griego.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:35

Ya está en marcha la maquinaria del Club Voleibol Guaguas, que sin tiempo para disfrutar de los pequeños éxitos, encara ya un doble duelo en seis días que serán frenéticos por lo que hay en juego.

Primero, los amarillos se desplazan hasta territorio aragonés para jugar el cuarto partido de la Superliga de España, donde en la tarde del sábado, a las 16.30, defenderán la primera posición que ahora comparte con Grupo Herce Soria y Conectabalear Manacor, los tres con nueve puntos.

El rival liguero es un renovado Pamesa Teruel, con el prestigioso entrenador argentino Fabián Muraco al frente. El cuadro turolense jugó competición europea esta semana y cayó eliminado en Israel, pese a ganar el partido contra el Macabbi Tel-Aviv, por 2-3, pero el 3-1 de la ida en el Pabellón de Los Planos le deja fuera del circuito continental de la Challenge Cup.

Y a la vuelta de Teruel, el CV Guaguas tiene en su radar el partido de ida de la Champions League, contra el Levski Sofía, previsto para la tarde del miércoles 19, a las 19.00, en el Gran Canaria Arena. En siete días se vivirá el desenlace definitivo en el Halle Sport de Sofía, tras un viaje de casi once horas para recorrer los 4.000 kilómetros que separan Gran Canaria de esa parte de la península balcánica.

El campeón búlgaro, dirigido por Nikolay Jeliazkov, con una amplia carrera en su país, además de en Italia, Grecia…, se ha clasificado tras superar al MOK Mursa Osijek, de Croacia, por tres a cero en su feudo del Halle Sport de Sofía (25-18, 25-21 y 26-24).

El conjunto de la capital búlgara ganó los tres títulos nacionales en la pasada campaña. Julian Weisigk, Todor Skrimov y Svetaslav Gotsev son tres de sus jugadores más destacados.

En el seno del CV Guaguas, Sergio Miguel Camarero trata de ir dosificando a su plantilla en este exigente tramo inicial en la que suma siete victorias en otros tantos encuentros, disputados en un lapso de tiempo de 22 días.