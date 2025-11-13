Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Roberto Pérez, en plena acción en el encuentro de este jueves ante el venezolano Ignacio Parisca. C7

El grancanario Roberto Pérez pierde ante el venezolano Ignacio Parisca y dice adiós al ITF M15

Tenis ·

Con este resultado, el torneo que se celebra en las flamantes instalaciones del Gran Canaria Tennis and Pádel Center se queda sin representantes canarios

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:44

La jornada de octavos de final del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra en las flamantes instalaciones del Gran Canaria Tennis and Pádel Center, dejó la eliminación del único representante canario, Roberto Pérez Socas, a manos del cabeza de serie número 7, el venezolano Ignacio Parisca Romera, en poco más de una hora de juego (6-3 y 6-2).

El tenista grancanario afrontaba el partido con la ilusión de colarse en los cuartos de final y, a pesar de la derrota, volvió a demostrar el talento, el coraje y el afán de superación que atesora para despedirse del torneo por la puerta grande tras protagonizar una sobresaliente actuación..

Las malas condiciones climatológicas, provocadas por el paso de la borrasca Claudia, impidió que se celebrara la jornada completa, por lo que solo se disputaron cuatro partidos oficiales de los ocho totales en la categoría individual y uno de dobles.

El jugador italiano Juan Cruz Martín Manzano, número 2, se impuso en dos parciales al suizo Patrick Schoen (6-3 y 6-3), el mallorquín Imanol López Morcillo, cuarto cabeza de serie, derrotó al búlgaro Leonid Sheyngesikht en dos apasionantes sets (7-5 y 6-2) y en el duelo transalpino, Gabriele Bosio y Andrea Fiorentini empataban a un set al cierre de esta crónica.

En dobles, la pareja española formada por García Mestre y Corretja dio la gran sorpresa al tumbar a los principales favoritos, los italianos Florentini y Noce, en dos mangas (7-6 y 6-3).

Está previsto que mañana, a partir de las 10:00 horas, se disputen los cuatro partidos que restan de octavos y los cuartos de final al completo. El sábado se llevarán a cabo las semifinales y el domingo la gran final en las cuidadas pistas de tierra batida del Gran Canaria Tennis and Pádel Center.

El torneo internacional, valedero para el ránking WTA que repartirá 15 mil dólares entre los ganadores, sigue cubriendo etapas con el desafío de consolidarse como una de las citas más importantes del panorama internacional con la participación de casi cien tenistas de hasta treinta nacionalidades diferentes.

El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de tenis y de las marcas privadas Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.

