El Granca visita al Canterbury School

El ilusionante proyecto deportivo y social de Canterbury School recibió la visita especial del vicepresidente del CB Gran Canaria y los dos jugadores del primer equipo de la entidad claretiana.

Francisco Castellano, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del club, y los jugadores Ilimane Diop y Javier López, este último formado académicamente en Canterbury School, conocieron de primera mano el desarrollo de un proyecto social y deportivo que tiene como finalidad proporcionar una formación personal, educativa y deportiva a chicas y chicos procedentes del continente africano en el marco de unas instalaciones de primer nivel.

«Un proyecto que supera la década y que es algo más que deportivo. Un proyecto solidario que tiene que ver con la formación, la educación y, sobre todo, con la oportunidad que se le da a estos jóvenes una vez que llegan a Gran Canaria y a este magnífico centro que es el Canterbury School de tener un futuro a través de la educación de la mano del deporte y con una proyección en universidades estadounidenses» -declaró el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria a los medios asistentes al acto- «creo que el valor intrínseco que lleva todo el equipo humano que ha hecho posible esta labor debe de ser reconocida no sólo por las administraciones, sino por toda la sociedad».

Ilimane Diop, jugador internacional con España de origen senegalés reconoció la labor de Canterbury School: «Me parece una buena iniciativa social. Me ha hecho mucha ilusión venir y conocerlos. Incluso algunos son mis paisanos. He podido hablar en nuestra lengua. Estoy muy contento y les deseo mucha suerte. Es importante evolucionar en los estudios y también en el deporte. Ambas te traen cosas positivas para la vida y salir adelante. Me alegro de que el colegio apueste por ellos dándoles esta oportunidad para formarse. Ahora les toca trabajar y concentrarse en el día a día. Todo lo que sea ayudar a las personas es mejorar el mundo y hay que apoyarlo siempre en lo que podamos. Los he conocido un poco y animado, que es lo más importante. Darles unos pocos consejos, ya que he vivido lo mismo que ellos».

La Palma tuvo un hueco en el recuerdo de los integrantes del proyecto con el homenaje en forma de camiseta donde se pudo leer la frase: «Ánimo. Canterbury School» con la silueta de La Isla Bonita en la que destaca un corazón en la zona afectada por la erupción volcánica.

El Canterbury School agradece la implicación, el interés y el apoyo del CB Gran Canaria y, especialmente, de su vicepresidente y consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano.