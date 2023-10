Un Granca más social y comprometido en la lucha contra el cáncer

Doce pacientes con cáncer de mama acudieron al Gran Canaria Arena ayer para compartir un buen momento en grupo y disfrutar del deporte de la canasta, actividad enmarcada dentro del Proyecto Carmen, apadrinado por el Granca y que busca emplear el baloncesto como parte del tratamiento de pacientes con cáncer,

La jornada comenzó a las diez de la mañana y las protagonistas saltaron a la pista para empezar los diferentes ejercicios, que estuvieron dirigidos por Margarita, la entrenadora al mando.

La actividad estuvo cargada de risas y buenos momentos. Rosi Sánchez, responsable de la estructura femenina del CB Gran Canaria y también del proyecto, se mostró muy satisfecha con el resultado que está teniendo la iniciativa. «Esto significa muchísimo porque es la puesta en marcha de un sueño. Llevo muchos años teniendo este proyecto en la cabeza y ahora ha llegado el momento. Además del Proyecto Suma, creo que el Proyecto Carmen también será otro punto de inflexión para la sociedad grancanaria. Es el primer proyecto donde se unen baloncesto y cáncer».

«Este proyecto es muy especial para mí y se llama así porque mi madre falleció de cáncer de mama hace siete años. Hoy han venido trece mujeres, pero ha faltado una que ha tenido cita en el oncólogo. Es un proyecto muy flexible, van a ser dos días a la semana durante una hora y media. Queremos que el baloncesto sea la mejor receta que tengan ellas en su camino a la curación», dijo.

Rosi Sánchez, como no podía ser menos, también quiso agradecer el apoyo de la asociación para llevar a cabo este tipo de acciones de tanto impacto positivo para sus destinatarios: . «Desde el primer momento nos han mostrado un apoyo enorme, porque han visto el crecimiento que ha tenido el club. El Club Baloncesto Gran Canaria está ahora mismo está muy cerca de la sociedad. La asociación nos ha dicho que sí a todo, van a ser el nexo de unión entre el club y las pacientes, pasan listado, el tratamiento que están siguiendo para saber qué es lo que podemos hacer. Además, no solamente ofreceremos baloncesto, sino también excursiones, las traeremos a los partidos y nuestro objetivo es que, estando dentro de la cancha, no sufran lo que trae esta enfermedad».