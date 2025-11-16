El GranBudo se doctora a nivel internacional

Los hermanos Pablo y Julio Ojeda, junto con Leisy Moreno y Ángel Luis Moreno, del Club GranBudo, mostrando el importante botín de medallas conseguido en este 2025.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:34

La proyección internacional del Club GranBudo no ha dejado de crecer en disciplinas como el kickboxing, kenpo y taekwondo ITF, encandenando en este 2025 un buen número de títulos nacionales, europeos y mundiales desde la humildad y el omnívoro deseo de mejora que destila este centro dirigido por Ángel Luis Moreno Déniz.

Desde 2014, y al fragor de dichas artes marciales, este centro situado en Santidad (Arucas) ha ido granjeándose un importante prestigio, canalizado principalmente en tres de sus jóvenes promesas. Hablamos principalmente de los hermanos Pablo y Julio Ojeda -14 años- y Leisy Moreno (17).

«Aunque empecé a entrenar en 1993, con este centro llevamos 11 años potenciando el taekwondo ITF, con unos inicios en el full-contact que luego a desembocado principalmente en el kickboxing», reconoce Ángel Moreno. «Lo que buscamos sobre todo es potenciar valores y formar personas, tanto fuera como dentro del tatami, buscando que los jóvenes disfruten de estas disciplinas», Fruto de ese trabajo, el centro, que hasta hace poco, entre alumnos,profesores y monitores, albergaba a medio centenar de personas, ahora cuenta con una segunda sede, en este caso en La Aldea de San Nicolás.

En lo que va de año, Pablo Ojeda se ha proclamado subcampeón de España en kenpo, además de doble campeón de Europa en la misma disciplina, que aglutina varias artes marciales japonesas. En este caso, logró el título en la modalidad de sumisión y point fight. Además, en este 2025 ha logrado el triunfo en las citas de la Copa del Mundo de kickboxing tanto en Italia como en Tailandia. «Me ha tocado luchar con rivales muy duros de países como Uzbekistán y Bulgaria. Mi objetivo es seguir mejorando tanto en lo deportivo como en lo personal» asegura.

Por su parte, Julio Ojeda ha seguido una hoja de ruta similar: campeón de España de kenpo el pasado año y líder del ranking en en este 2025. Además, también se proclamó subcampeón en la Copa del Mundo de Italia y campeón en Tailandia en kickboxing.

«Comencé con el kárate por mi padre y al tiempo comencé en el GranBudo. A pesar de que, al principio, no me gustaba eso de que me pegaran, le fui cogiendo el gusto. Hoy en día, me sigue motivando competir junto con mi hermano. Mis metas para 2026 es clasificarme para el Nacional de kickboxing y probar fortuna en las pruebas de la selección nacional de kenpo, kickboxig y taekwondo ITF».

Finalmente, Leisy Moreno ha sellado también un impresionante palmarés en el último año. Para empezar, se ha proclamado campeona de España en kickboxing. Al mismo tiempo, y al igual que los hermanos Ojeda, ha logrado la Copa del Mundo de Italia y la de Tailandia, ambas en varias modalidades. Asimismo, en 2024 logró vencer en el Europeo de taekwondo ITF -disciplina en la que ya es tricampeona continental- y el Nacional de kenpo. «Para el próximo año me gustaría intentar explotar mis posibilidades de llegar a la selección española de kickboxing y llegar a los campeonatos mundial y europeo, además de seguir avanzando a nivel deportivo».

Muchas son las ilusiones que albergan tanto los tres como el resto de integrantes de un centro que sigue cosechando éxitos.

Ampliar El dilema de las ayudas y los viajes internacionales Ante tal ritmo de viajes internacionales -más de una docena al año-, Ángel Moreno reconoce que cada cita tanto nacional como europea o mundial supone un esfuerzo económico importante. «Tenemos alguna ayuda, pero no es suficiente. Muchos de los gastos los sufragamos nosotros. De momento contamos con el inestimable apoyo de la Fundación Ojusa Canarias, que se portan muy bien. También quiero agradecer a los ayuntamientos de Arucas y de La Aldea, así como al consejero Aridany Romero por estar atentos en los reconocimientos a estos campeones», manifiesta.