Gran fin de fiesta del Lanzarote Summer Challenge 2021-Ciudad de Arrecife

Emocionante final el que se vivió en el Lanzarote Summer Challenge 2021- Ciudad de Arrecife, la competición internacional de Crossfit que ha tenido lugar este fin de semana en el Islote de La Fermina, en Arrecife, Lanzarote, un espectacular enclave que se ha convertido por unos días en el mayor gimnasio de Europa al aire libre, con los mejores atletas del momento. En RX los ganadores fueron Xevi Serra en hombres y Ainoa Méndez en féminas, mientras que por equipos se han impuesto Elia Navarro y Javier González.

En categoría masculina Bryan Hernández y Xevi Serra luchaban por el primer puesto del campeonato, con apenas dos puntos de diferencia. El podio así no se decidía hasta la prueba final, en la que los deportistas debían enfrentarse a duros levantamientos de peso, ejercicios suspendidos en una barra y una prueba final, un recorrido de 500 metros en el mar sobre unas waterbikes, bicicletas acuáticas que ponían a prueba las piernas de los atletas y toda su resistencia. Finalmente era Serra el que se hacía con el título de ganador del Lanzarote Summer Challenge 2021. «La verdad es que no me lo esperaba», confesaba el catalán sorprendido, «empecé poco a poco, y al final empecé a destacar. No ha terminado como esperaba, aunque sí como quería». En segunda posición, el atleta lanzaroteño Bryan Hernández seguido por Jaazael Suárez, que ha empatado en el tercer puesto con Sam Robinson.

También con los mismos ejercicios, emocionante final entre las chicas. En categoría femenina RX se hacía con la primera posición la catalana Ainoa Méndez, clara ganadora desde el inicio. «El nivel fue altísimo», aseguraba nada más terminar, «no he podido relajarme en ningún momento, y los wods muy novedosos y exigentes, el enclave increíble...todo muy diferenciador». En segunda posición quedaba la portuguesa Raquel Ferro Da Silva, seguida muy de cerca por la madrileña Teresa Pereira, que obtenía el tercer puesto empatada con Maari Lehtoviita.

Por equipos, la pareja formada por la campeona de Europa de Halterofilia, la valenciana Elia Navarro y el andaluz Javier González arrasaban con una contundente primera posición. Completaban el podio el equipo Crow 360, formado por los atletas canarios Elena Lampón y David Somoza y en tercer lugar los isleños Omicron King, Rubén Concepción y Victoria Reyes.

Al término de la competición ha tenido lugar la entrega de trofeos, a la que han asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Roy González el consejero delegado de SPEL- Turismo Lanzarote, Héctor Fernández. « Me siento muy orgulloso de que hayamos podido disfrutar de un evento de este nivel en Arrecife», declaró Roy González, «hemos demostrado que aquí se puede competir con seguridad sanitaria». «Hay que felicitarse por el éxito del evento, por recuperar un lugar tan importante como el Islote de La Fermina y por el nivel », resaltó Héctor Fernández, «es un día grande para el turismo y para el deporte en Lanzarote».

Carmen Vicente, directora del evento, quiso aplaudir el esfuerzo de todos, «Nos sentimos muy satisfechos del trabajo por parte de toda la organización que represento, por el éxito absoluto un año más de esta competición y por habernos convertido en un referente en el calendario», dijo.

Lanzarote Summer Challenge 2021 - Ciudad de Arrecife está organizado por CrossFit Lanzarote con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrecife, a través de la concejalía de Deportes, el Cabildo de Lanzarote a través de la Consejería de Deportes, su Servicio Insular de Deportes y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) a través de su marca European Sport Destination (ESD), Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo y su marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como Singularwod.