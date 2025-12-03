Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un total de 40 parejas entraron en liza en el Torneo Aura Padel del Club Gran Canaria Padel Center. C7

Gran éxito del Torneo Aura Padel con 80 participantes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:19

Comenta

El Club Gran Canaria Padel Center se convirtió en el epicentro del deporte y la diversión con la celebración del Torneo Aura Padel, un evento que reunió a 40 parejas en una jornada marcada por la energía, la convivencia y el buen ambiente.

Desde primeras horas del día, los 80 asistentes pudieron disfrutar de una experiencia diferente a la habitual competición deportiva. El torneo contó con DJ en directo, cuya música acompañó cada partido y aportó una atmósfera vibrante y festiva. Además, una fotógrafa profesional estuvo presente capturando los mejores momentos dentro y fuera de la pista, dando inmortalidad a puntos decisivos.

Uno de los elementos más celebrados por el público fueron los Mojitos Premium, que se convirtieron en el complemento perfecto para un evento que buscaba mucho más que la competición: su objetivo principal era crear comunidad.

Música, ocio y deporte

Y lo consiguió. Participantes y acompañantes compartieron risas, conversaciones y nuevas amistades en un ambiente distendido y agradable.

El Torneo Aura Padel demostró que el deporte puede ser también un punto de encuentro social y cultural. La organización ya trabaja en futuras ediciones con la intención de seguir impulsando un proyecto que combina actividad física, música, ocio y cercanía.

Todo ello pudo ser posible gracias al patrocinador Border, marca que busca abrirse un hueco en el mercado del sector deportivo con ropa, palas de pádel de alta calidad y demás complementos.

Los agraciados del sorteo comprobaron la excelente calidad de las prendas de algodón y su diseño inspirado en la Naturaleza. Con un balance más que positivo y una gran participación, el evento se consolida como una cita imprescindible en el calendario deportivo y social de Gran Canaria.

