CB Gran Canaria-Andorra: duelo de necesidades y reivindicaciones en el Arena

Tanto el equipo isleño como el club del Principado -ambos con balance de 1-3 en ACB- buscarán este sábado el triunfo en Siete Palmas (19.00 horas) para remontar el vuelo en la competición doméstica

El Dreamland Gran Canaria vuelve al Arena con la necesidad de triunfos en ACB, pero también con el deseo de reivindicación tras un arranque raruno en la Liga Endesa (1-3). Enfrente tendrá a otro rival con idéntico balance y urgencia. Un MoraBanc Andorra que ganó el año pasado en la isla (94-106) y que vuelve con un póker de viejos conocidos como Artem Pustovyi, Kyle Kuric, Ferrán Bassas y Stan Okoye. Sin duda, un duelo en el que el factor sorpresa se diluye y en el que el estratega balcánico, Jaka Lakovic, apela a aspectos que van incluso más allá de lo táctico.

En este sentido, y con toda la plantilla disponible, el técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró realista en la previa del duelo frente al Morabanc Andorra, un duelo de urgencia entre dos equipos con idéntico balance (1-3) y que para el preparador esloveno, «hemos insistido en los aspectos que no pusimos en práctica en el último encuentro. Aún nos queda mucha mejora por delante pero lo hemos preparado para sumar la victoria que tanto necesitamos. No queremos perder la conexión con la parte alta de la tabla. Tenemos que hacer las cosas bien, no obsesionarnos solo en la victoria, sino en hacer las cosas bien. Estamos obsesionados en hacerlo mejor, cada uno en su rol correspondiente», recalcó Lakovic.

En su opinión, «creo que no hay que hablar ni siquiera de urgencia. Ni pensar ni permitir hablar que el Andorra pueda estar más necesitado que nosotros. Yo creo que no hay que incidir en eso. Se entiende que es un rival con ambición y cada jornada en esta liga se afronta con un sentido natural de urgencia».

El preparador amarillo reconoció que, al no disputarse competición europea esta semana, «nos hemos preparado al 100% para competir bien en este encuentro ante un contrincante que tiene varios puntos peligrosos, destacando su efectividad en transición, la capacidad de algunos de sus tiradores como Kuric, Aaron Best, Shannon Evans o Ferrán Bassas, así como el potencial físico de Pustovyi o Pons. Nos espera un partido duro», añadió.

En cuanto a la adaptación de los jugadores fichados este verano, Lakovic explicó que siguen dando «un paso adelante» en su acople al funcionamiento colectivo, si bien consideró que «en algunos casos cuesta más y, en mi opinión, queda todavía mucha mejora por delante. La cuestión es que necesitamos hacerlo lo más rápido posible», concluyó.

