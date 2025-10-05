Gran Canaria se luce en el Campeonato de Canarias Absoluto de judo con trece medallas de oro

Alrededor de un centenar de judokas, de todas las islas, brillaron en los distintos tatamis que acogieron casi doscientos combates

Imagen de uno de los podios que se celebraron en el Campeonato de Canarias de judo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025

El Campeonato Autonómico de Canarias de judo, en la categoría «reina», encontró en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria el escaparate ideal para mostrar el creciente talento que atesoran los judocas canarios en una jornada para el recuerdo en la que la selección de Gran Canaria arrasó con la conquista de trece medallas de oro.

Alrededor de un centenar de judocas, de todas las islas, brillaron en los distintos tatamis que acogieron casi doscientos combates en el marco de un campeonato valedero para la fase sector del Campeonato de España, que se llevará a cabo en Extremadura en una fecha, todavía por determinar, del mes de noviembre.

El dominio de la selección de Gran Canaria fue total y absoluto con la consecución de un total de trece medallas de oro para acabar en lo más alto del podio.

La isla de Tenerife finalizó en la segunda posición con una medalla dorada, mientras que La Palma fue tercera en un evento en el que también participaron Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, no disimuló su satisfacción por un campeonato regional que dejó «la mejor versión de cada uno de los deportistas y de las selecciones autonómicas, si bien fue Gran Canaria la que mas destacó en un domingo que ofreció grandes combates, mucha calidad individual y la esperanza real de poder conseguir medallas en el Nacional de noviembre, porque el judo en Canarias no deja de progresar», declaró.

El ambiente en las gradas fue, como siempre, espectacular con un público volcado con los 96 participantes de las siete islas que disputaron la friolera de más de ciento cincuenta combates en cuatro tapices, al mismo tiempo.