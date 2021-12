Por un Gran Canaria que se haga notar e impulse a la UD en su reto ante el líder

La necesidad de un Gran Canaria «que se haga notar» es una de las prioridades que se marcan en el club para afrontar el partido del próximo sábado (17.15 horas) ante el flamante líder de la categoría, una Ponferradina que llega con 15 puntos como amenazaba plausible para los intereses de la UD. En la directiva han asistido complacidos a la crecida de espectadores desde que arrancara la temporada, superando en cada uno de los tres encuentros disputados como local las asistencias anteriores, hasta el techo alcanzado frente al Ibiza con 11.726 espectadores el pasado 11 de septiembre. Ahí se fija el listón que ahora se quiere superar.

Hay plena confianza en la entidad de poder superar esa cifra de butacas ocupadas, considerando que el estadio tiene habilitado el 60% de su capacidad, según la normativa sanitaria vigente, y que, pese a los resultados discretos, la afición sigue dando muestras de su fidelidad. Así se constató en la exitosa campaña de abonados cerrada recientemente, con 11.115 fieles que formalizaron su cuota, y en el ritmo al alza de localidades ocupadas en la presente campaña.

LAS CIFRAS

Además de que el horario acompaña y el adversario presenta sus alicientes por la trayectoria impecable que lleva, y que le hace ser el mejor de Segunda hasta la fecha, en el llamamiento a la gente se incide en el momento de especial necesidad que atraviesa el equipo, lastrado en las tres últimas jornadas y que necesita volver a ganar para avanzar en la tabla. El factor ambiental, tan valorado siempre en la UD, vuelve a cobrar importancia para que sume fuerzas a unos futbolistas «comprometidos y por la labor de premiar el apoyo de los seguidores», tal y como deslizan fuentes de la UD al respecto.

Tanto Mel como los jugadores valoran la ventaja que supone jugar como local aunque esa etiqueta no se haya traducido en puntos como era el deseo de todos. Las Palmas no ha perdido en casa en el curso 2021-22, pero sí se ha dejado cuatro de nueve puntos posibles, luego de los dos empates ante Valladolid (1-1) e Ibiza (1-1). La única alegría vino con el triunfo el día del Huesca (2-1).

En las aspiraciones de ascenso no se contempla otra hoja de ruta que fortificar la plaza propia y eso pasa por el objetivo inmediato de ganar a la Ponferradina, lo que, además de una inyección de moral y empuje, supondría un mensaje para el resto.

En Pío XII hay optimismo y se contempla el encuentro de pasado mañana como «el necesario punto de inflexión» para obrar la reacción del equipo. Resaltan que en el vestuario impera un sentimiento de responsabilidad y revancha por las últimas decepciones y que no hay mejor escenario para plasmar esos deseos que el coliseo de Siete Palmas. De ahí que se espera con ansias la llegada del encuentro. «A la afición no se le puede pedir nunca nada porque todo nos han dado, por lo que no hace falta llamamiento alguno. Seguro que la grada y el equipo estarán a la altura», rematan desde la cúpula.

Espectadores asistieron a la cita inaugural del campeonato en el Gran Canaria.