Gómez Perlado lleva a Colombia las claves del éxito de la Roja

No necesita presentaciones ni publicidad Juan Carlos Gómez Perlado, hoy ya dedicado plenamente a la docencia universitaria tras una trayectoria en el fútbol que le llevó a ser preparador físico de la UD, entrenador del Gáldar y, durante 17 años, que se dice pronto, miembro del cuerpo técnico de la Federación Española, desarrollando sus funciones específicas como auxiliar en la parcela que mejor domina, alcanzando la excelencia en todas las categorías inferiores desde 2002. Ser testigo directo y partícipe de la camada única de futbolistas que encumbraron a España con el Mundial de 2010, adornado con las Eurocopas 2008 y 2012, además de lucir un palmarés inigualable de entorchados en edad de formación, le convierten en una autoridad de la edad dorada de la Roja. Y, en virtud de su experiencia privilegiada, ha sido reclamado para ampliar su faceta como conferenciante, ya de por sí prestigiosa, para dar una ponencia organizada por la Universidad de San Buenaventura de Cali (Colombia) titulada «La génesis de una selección campeona del mundo». «Fue a través de Carlos Eduardo Velasco, el preparador físico de la selección de Chile, y que es colombiano, como entraron en contacto conmigo hace unos días. Mantengo una gran relación con Velasco, quien ya participó en este ciclo formativo, y, cuando me invitaron, me lo tomé con mucha ilusión. Es una iniciativa que apoya la Escuela Nacional del Deporte, que viene a ser en Colombia un organismo equiparable aquí al Consejo Superior de Deportes, y maneja unas audiencias estimables entre licenciados, entrenadores, médicos y otros profesionales que la siguen», valora. Metódico por naturaleza, Gómez Perlado ha diseñado un bloque temático exhaustivo y documentado y que perfilará hasta última hora, cuidando cada detalle, para que los asistentes, por vía telemática, a sus disertaciones puedan conocer más a fondo a una generación de jugadores, primero a las órdenes de Luis Aragonés y, posteriormente, con Vicente del Bosque, que logró algo «probablemente imposible de repetir», como reconoce.

«Será un honor para mí poder recordar tiempos fantásticos, desde el ámbito personal y profesional, y las emociones surgirán seguro, pues trasladarme a esa parte de mi vida me devuelve a momentos insuperables», avanza.

La preparación de esta ponencia la ha compaginado con sus clases en la Facultad de la Actividad Física y del Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sufriendo, como todos los profesores, los rigores de esta cuarentena que se ha llevado por delante las clases presenciales. «En la asignatura que imparto, Baloncesto y Fútbol, he tenido que dar la segunda parte sin poder conocer a los alumnos. De hecho, he solicitado poder realizar la prácticas porque eso de hacerlo todo por videollamada no me va. Necesito ver las caras de la gente», razona.

Y si con esta incidencia en sus planes de evaluación maneja la incógnita de no saber cómo podrá superar este obstáculo sobrevenido, preguntarle por el fútbol que viene, en el que se anuncian estadios vacíos, mascarillas y otras medidas sin precedentes, le traslada, directamente, a la esfera de la estupefacción: «No tengo respuestas. La apuesta por la cantera y la contención de gastos parecen ya medidas asumidas por obligatorios, dada la crisis económica que ya se nota. Pero, en elos aspectos competitivos, en lo que se limita al campo de juego, escucho algunos vaticinios que me parecen inconcebibles».