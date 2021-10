El golpe en la mesa de Cardona en el lateral izquierdo

Miranda de Ebro fue cara y cruz. Benito Ramírez, que saltaba de inicio, perdería en ese partido contra el Mirandés su puesto en el once titular de Pepe Mel. Hassan, extremo del combinado burgalés, crucificó al aldeano. Los goles locales llegaron por ahí. Mientras, en la segunda mitad, el técnico amarillo daba la alternativa a un Sergi Cardona que ya en pretemporada había dejado buenas sensaciones. Hassan no pudo con él, pues siempre estuvo encima y no le dejó girar, y acabó siendo sustituido.

Desde entonces todo es felicidad en el defensor de Las Palmas Atlético. Adelantó por la derecha a Benito y se adueñó con el lateral izquierdo titular de la Unión Deportiva. Todo serenidad y voluntad, Cardona ha convencido a todos. Después de dejar sensaciones muy positivas en estos últimos encuentros, contra el Cartagena fue un ciclón. La grada se lo reconoció en varios de sus intentos y hasta incluso anotó un gol que el colegiado anuló por un fuera de juego posición al de Jonathan Viera.

Se está entendiendo bien con Pejiño cuando el gaditano cae a esa banda y con Moleiro cuando es al revés. Proyecta bien sus ataques y en defensa no regala absolutamente nada. Además, sorprende gracias a su madura lectura del juego. Sus subidas siempre son certeras y aparece en el lugar exacto. El otro día, además del tanto que le anularon, acarició otro con un disparo raso. Fechas atrás se estrelló con la madera.

Ahora mismo, y tras haber muchas dudas desde el verano pasado sobre el lateral izquierdo, la UD parece haberlo encontrado. Cardona debutó el curso pasado en el último encuentro de Liga y desde entonces siempre ha estado en la baraja amarilla para opositar a ese carril. Desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico siempre se tuvo claro que con Benito, reconvertido, y Sergi había de sobra para esa posición donde, además, también podrían entrar Ale Díez o el satauteño Eric Curbelo a pierna cambiada.

Pero la irrupción de Cardona es la de la perseverancia y el trabajo bien hecho. Esperó su momento y le llegó. La ocasión perfecta sucedió con una actuación gris de Benito, que quedó mermado y perdió su sitio en el once. El aldeano tendrá opciones para volver a él, pero de momento el catalán no piensa regalarle nada.