El Gobierno de Canarias confirma que el sábado se celebrará la luchada solidaria por La Palma

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado que lo titula, 'El Gobierno de Canarias celebra que se lleve a cabo la luchada benéfica para las familias afectadas por el volcán de La Palma'. El contenido del mismo es el siguiente: «El Gobierno de Canarias celebra que, finalmente, se desarrolle este sábado, 20 de noviembre, la luchada benéfica para las familias afectadas por el volcán de La Palma. La cita solidaria tendrá lugar en el terrero de Vecindario, en Gran Canaria, y con ello se antepone lo importante en estos casos: dar prioridad a las iniciativas colectivas concebidas para prestar apoyo a las personas damnificadas por la erupción volcánica; o sea, la muestra de solidaridad de todas las canarias y canarios hacia el pueblo palmero».

Después de recordar las palabras el pasado viernes del presidente Ángel Víctor Torres sobre este tema y como instaba a las partes a entenderse, termina así: «El Gobierno de Canarias, no obstante, lamenta la falta de acuerdo entre la organización y la Federación de Lucha Canaria, pese a los esfuerzos realizados por la Dirección General de Deportes durante las dos últimas semanas para que se lograra el consenso entre esa institución deportiva y los promotores de la luchada solidaria. Pese a que no ha habido acuerdo, la cita se celebrará y se espera y desea que sea todo un éxito de público, siempre en apoyo a las palmeras y palmeros afectados por el volcán».

Divergencias

Las redes sociales relacionadas con la lucha arden y los luchadores siguen sorprendidos con los que está pasando. Por una parte, el Gobierno sigue sin modificar el decreto 11/2021, lo cual puede crear algún problema. Por otra, el presidente Francisco Rivero, se niega a «autorizar» la luchada, que es lo único que ha de hacer, pero se mantiene en sus treces de no dar su brazo a torcer. Lo que no entienden los luchadores es que, si tan legalista es con la autorización, que los sea con todo y se vaya de la federación, pues desde hace ya varias semanas debería de estar cesado. Según el artículo 14 de los Estatutos de la Federación de Lucha Canaria, la norma de mayor rango en el vernáculo deporte, dice textualmente: «El presidente cesará por dimisión o cese de más del 50% de sus miembros originarios de la lista cerrada». Teniendo en cuenta que de dicha lista original le dimitieron de los nueve directivos que le acompañaron, siete ya no están y de los tres suplentes, uno renunció, con las matemáticas en la mano, debería estar fuera de la federación. Esta situación ya la denunció, ante la Dirección General de Deportes, la Consejería de Educación y al propio presidente del Gobierno de Canarias, la Federación Insular de Tenerife, pero ni Manolo López ni el Comité de Disciplina de Deportiva, hasta la fecha , se han pronunciado públicamente al respecto. Tampoco Abián Guillén se ha reunido más con Francisco Rivero, como confirmaba ayer a este periódico.

Guillén recuerda que Rivero en un principio le había dicho que apoyaría la luchada y que lo llevaría a una Junta de Gobierno, además con una frase que no dejaba lugar a las dudas («todos van a apoyar esa luchada») y, días después, cambió su discurso, hay diferentes teorías dal respecto, y dijo justo lo contrario («no somos nadie para organizar esta luchada»).

A partir de ahí, ha sido una negativa constante. Tampoco entienden los luchadores cómo el gobierno y sus órganos, no hacen cumplir los estatutos de la lucha canaria.