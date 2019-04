Ganar fuera para sobrevivir

El Gran Canaria necesita una victoria lejos de la isla para terminar de creer en sus posibilidades de permanencia. Y no lo tendrán fácil los de Pedro Martínez, que este domingo visitan una cancha complicadísima. El Herbalife tendrá que competir al máximo de sus capacidades si quiere conquistar un triunfo en Fuenlabrada. El conjunto madrileño se sitúa una posición por encima de los claretianos en la tabla clasificatoria, con una victoria más que los amarillos.

Ya lo avisó Tillie en la previa del choque. Para optar por la salvación hay que derribar pabellones en tierras peninsulares. No se pueden venir más de vacío a Gran Canaria, pues lo que le resta al club insular en casa es sumamente complicado. Además, y por si fuera poco, el rival no piensa permitir nada. El Montakit Fuenlabrada, igual que el Herbalife, se está jugando la vida, por lo que el precio de la victoria se cotiza al alza. No puede haber rendición para los claretianos. Y uno de los defectos a explotar del próximo rival es la cantidad de puntos que recibe. Los madrileños son el conjunto con mayor sangría defensiva de la competición y el Granca debe saber aprovechar los agujeros locales. El Fuenlabrada ha encajado un total de 2.310 puntos, convirtiéndose así en un caramelo para los mejores ataques de la liga y, cómo no, siendo la plantilla con más puntos en contra de todo el campeonato.

Es por ello que los anotadores de Pedro Martínez deben dar un paso al frente para asaltar el Pabellón Fernando Martín. Ahí es donde tiene todas las de ganar la escuadra grancanaria. Los Eriksson, Strawberry o Wiley pueden hacer un roto en las defensas del equipo madrileño.

Además, los claretianos han preparado a conciencia la batalla, en una semana en la que, ya sin el cuerpo y la mente en la Euroliga, con el desgaste físico que suponía, se ha podido entrenar como no se había hecho durante toda la temporada. Ahora es el momento de demostrar que el peaje de pelear en la competición más prestigiosa de Europa estaba pasando factura. La permanencia está en juego y no se puede fallar más. Toca jugar y ganar. No valen excusas.