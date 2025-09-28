Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del encuentro disputado en tierras gallegas. C7

El Gáldar suma sus dos primeros puntos en un ajustado duelo ante el Culleredo (30-32)

Balonmano ·

El equipo grancanario consigue un triunfo balsámico en tierras gallegas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:22

El Balonmano Gáldar Gran Canaria estrenó su casillero de puntos en la competición con un trabajado triunfo en Galicia frente al Balonmano Culleredo. Los de Aday Sánchez supieron sufrir en un final de infarto para imponerse por 30-32, mostrando carácter y efectividad en los momentos más exigentes del choque.

El partido comenzó con un dominio claro del conjunto galdense, que cimentó su ventaja inicial en una defensa sólida y en la pegada de jugadores como Saulo López y Carlos Mederos. La intensidad visitante se hizo notar desde el primer minuto, aunque el Culleredo respondió manteniéndose siempre cerca en el marcador. Cuando parecía que el descanso llegaría con mínima renta, un golazo desde el centro del campo de Gonzalo Asensio sobre la bocina puso en pie a los suyos y permitió al Gáldar marcharse con ventaja al entretiempo (13-16)

Tras la reanudación, los grancanarios continuaron marcando el ritmo del encuentro, pero los gallegos, alentados por su afición, no bajaron los brazos. A falta de cinco minutos para el final, el Culleredo logró igualar y dar la vuelta al marcador, encendiendo las alarmas en el banquillo visitante. Fue entonces cuando emergió la figura de un Marvyn Santiago imperial, autor de 12 tantos, acompañado por la eficacia de Saulo López desde el extremo derecho, que con 5 dianas resultó determinante en los instantes finales.

Con temple y acierto en los últimos ataques, el Balonmano Gáldar Gran Canaria selló una victoria de prestigio frente a un rival que llegaba en gran dinámica. Los de Aday Sánchez suman así sus dos primeros puntos a domicilio y en la competición, un triunfo que refuerza la confianza del grupo de cara al futuro.

El próximo compromiso para el Gáldar será en el Polideportivo Juan Vega Mateos el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas, donde recibirá al Calvo Xiria con el objetivo de brindar la primera alegría en casa a su afición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 Bronca al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido de las Fiestas del Carmen
  5. 5 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  6. 6 Un canto a la inoperancia
  7. 7 El perro más veterano del albergue encuentra familia tras más de tres años sin una visita
  8. 8 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  9. 9 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  10. 10 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gáldar suma sus dos primeros puntos en un ajustado duelo ante el Culleredo (30-32)

El Gáldar suma sus dos primeros puntos en un ajustado duelo ante el Culleredo (30-32)