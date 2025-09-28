El Gáldar suma sus dos primeros puntos en un ajustado duelo ante el Culleredo (30-32)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El Balonmano Gáldar Gran Canaria estrenó su casillero de puntos en la competición con un trabajado triunfo en Galicia frente al Balonmano Culleredo. Los de Aday Sánchez supieron sufrir en un final de infarto para imponerse por 30-32, mostrando carácter y efectividad en los momentos más exigentes del choque.

El partido comenzó con un dominio claro del conjunto galdense, que cimentó su ventaja inicial en una defensa sólida y en la pegada de jugadores como Saulo López y Carlos Mederos. La intensidad visitante se hizo notar desde el primer minuto, aunque el Culleredo respondió manteniéndose siempre cerca en el marcador. Cuando parecía que el descanso llegaría con mínima renta, un golazo desde el centro del campo de Gonzalo Asensio sobre la bocina puso en pie a los suyos y permitió al Gáldar marcharse con ventaja al entretiempo (13-16)

Tras la reanudación, los grancanarios continuaron marcando el ritmo del encuentro, pero los gallegos, alentados por su afición, no bajaron los brazos. A falta de cinco minutos para el final, el Culleredo logró igualar y dar la vuelta al marcador, encendiendo las alarmas en el banquillo visitante. Fue entonces cuando emergió la figura de un Marvyn Santiago imperial, autor de 12 tantos, acompañado por la eficacia de Saulo López desde el extremo derecho, que con 5 dianas resultó determinante en los instantes finales.

Con temple y acierto en los últimos ataques, el Balonmano Gáldar Gran Canaria selló una victoria de prestigio frente a un rival que llegaba en gran dinámica. Los de Aday Sánchez suman así sus dos primeros puntos a domicilio y en la competición, un triunfo que refuerza la confianza del grupo de cara al futuro.

El próximo compromiso para el Gáldar será en el Polideportivo Juan Vega Mateos el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas, donde recibirá al Calvo Xiria con el objetivo de brindar la primera alegría en casa a su afición.

Temas

Balonmano

Galicia

Gáldar