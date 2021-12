Futuro de Mel: en la UD dicen estar «en reflexión» y el entrenador reconoce que «no hay nada firmado»

«Estamos en proceso de reflexión y la próxima semana decidiremos». Así se respira en la cúpula de la UD a propósito de la renovación de Pepe Mel, todavía asunto sin resolver y abierto a cualquier desenlace pese a que hay predisposición entre las partes a ampliar la relación contractual. Mel insistió ayer en su postura optimista, si bien admitió que «no hay nada firmado» y que falta la intervención del presidente. Que Miguel Ángel Ramírez no haya cerrado todavía esta cuestión evidencia que aún persisten ciertas dudas por mucho que Luis Helguera se haya reunido varias veces con el técnico para avanzar cuestiones relativas al próximo proyecto. «La conexión es buena y lo normal es que todo acabe bien», insistió Mel a cuestiones relativas al futuro.

La continuidad de Mel se ve en la UD como «una apuesta conservadora» y que no convence de igual manera a todos los miembros de la dirección deportiva. Ya ha trascendido que Helguera tuvo una ronda de contactos con varios candidatos al banquillo, prueba irrefutable de que la opción de Mel estuvo aparcada por un tiempo. Y ha sido por la falta de un sustituto de garantías, adecuado a las posibilidades económicas del club, cuando se retomó la posibilidad de seguir con lo que había. Y ahora que la temporada toca a su fin y los plazos se han ajustado, ya con fichajes en camino y renovaciones y descartes en curso, urge esclarecer cuanto antes este capítulo.

Del último careo mantenido entre director deportivo y entrenador, el pasado miércoles, tampoco salió un compromiso firme de que todas las conversaciones e ideas compartidas entre ambos vayan a desembocar en la rúbrica de los documentos, lo que explica que hoy Mel encabece la expedición de la UD a Logroño para afrontar mañana el último encuentro de la temporada sin tener amarrado su futuro. Aunque de cara al exterior aparenta que ver normal esta dilatación, para nada esperaba el preparado madrileño iniciar sus vacaciones pendiente del teléfono y de que le reporten novedades. De hecho, sus dos renovaciones anteriores en Las Palmas se ejecutaron y anunciaron con el calendario todavía en curso (con una jornada de antelación en 2019 y con dos en 2020), algo que ahora no se dará.

Además, el hecho de que la UD vaya a finalizar con peores números que la temporada pasada, pues ya es imposible igualar los 57 puntos que marcan este listón, consituye otro aspecto que abona el debate en el alto mando y a propósito de Mel. De ahí que se haya optado por entrar en junio sin ataduas de ningún tipo «y con todas las opciones abiertas», según insisten estas mismas fuentes.

«La conexión entre el club y yo es fantástica. Todos creemos que debemos seguir juntos. Estamos haciendo las cosas bien y todos debemos mejorar en cosas al 100%. En las conversaciones se van juntando gente, con todos de acuerdo. No veo ningún signo de que no sea así. Todo está siendo muy positivo y estoy muy contento de que el club me haya dicho que voy a seguir», recalcó Mel ayer a vueltas con su visión de lo que puede pasar.

Además, detalló que le han hecho partícipe de decisiones que ya implixcan situarse en el ejercicio 2021-22: «Ya me comunicaron con antelación el fichaje de Ferigra (también está hecho el del mediocentro Unai Veiga) Luis lo siguió mucho, cree en él, el director deportivo tiene hacer su trabajo para que podamos desarrollar el modelo de juego, que es el que intentamos hacer desde que estoy aquí. Sigo aquí por ello. Es la sintonía que el club busca».

Por lo pronto, mañana cierre de la temporada con el compás de espera en vigor.

Ha firmado ya Pepe Mel con la UD desde que llegó al club en marzo de 2019. Y en ambos precedentes, el anuncio oficial se hizo cuando la temporada todavía no había acabado y quedaban partidos por jugar, algo que ya no pasará ahora porque mañana acaba el curso.