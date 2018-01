Zidane no quiere fichajes

El tono de Zidane en rueda de prensa subió ante publicaciones y comentarios en medios de comunicación que han sentado mal al técnico francés. Desmintió que nunca haya tenido intención de posicionarse contra el presidente ni el club por descartar la llegada de Kepa hasta el verano y desear la continuidad de sus actuales porteros. Preguntado por si igual de rotundo que con la portería lo era con la posibilidad de firmar un 9 en el mercado invernal, Zidane fue clarísimo: no quiere fichajes y su deseo es acabar la temporada con la plantilla que la comenzó.

«No necesito a nadie y ya está»

«No necesito a nadie y ya está. Soy muy claro: no quiero a nadie. Tenemos una plantilla en la que creo aunque hay momentos en una temporada complicados. Tenemos todo por delante y vamos a ver lo que pasa a final de temporada que es cuando se analizan las cosas y si debe haber cambios los habrá», manifestó. Zidane respondió a los que ven que haya echado un pulso público a Florentino Pérez. «Lo que digo es porque creo en mi plantilla y no porque alguien me diga que voy a pensar lo contrario en cuatro meses por unos malos resultados. No voy a cambiar».

Molesto por los comentarios

«Lo que me molesta más es que con los comentarios que hago se diga que voy a echar un pulso a mi presidente o al club. Quien diga eso no me conoce. Yo soy uno más aquí, voy a pasar y nadie está por encima del Real Madrid. Nunca voy a echar un pulso al club, a mi afición ni al presidente», afirmó. «Hablo de mi plantilla porque creo en ella, son mis valores y la voy a defender hasta la muerte. Si se piensa que no soy la persona adecuada lo vamos a hacer y nada más, pero voy hasta el final con lo que creo hasta que me cambien», añadió.

Todo negativo