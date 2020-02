Zidane apoyaría a Ramos si éste decidiese acudir a los Juegos

Relajado, confiado e incluso por momentos risueño. Así se presentó Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa a la visita del Real Madrid al Levante. El tropiezo en el Santiago Bernabéu ante el Celta y la proximidad de dos duelos de altura frente al Manchester City en Champions y contra el Barça en Liga no alteran su discurso, centrado en el día a día. «Lo único que puedes hacer es dar el 100%. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? Nadie lo sabe», explicó sobre el tramo de la temporada en el que se decide todo. «Yo no miro más allá de mañana. Lo doy todo en el día a día porque mañana se puede ir todo fuera, sobre todo aquí», añadió el técnico francés.

Más allá de lo que se avecina en estas semanas cruciales, Zidane miró por un momento más allá para manifestar que apoyaría a Sergio Ramos si el central decidiese acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. «Es muy bonito jugar para tu país», señaló con una sonrisa en la cara. «Buena pregunta», señaló el preparador blanco, preguntado sobre la razón por la que Ramos es el único jugador que nunca parte desde el banquillo. «Es nuestro líder, nuestro capitán y juega o no juega, en el banquillo no me interesa. Es muy importante por lo que representa», incidió, en otro guiño al central andaluz los rumores acerca de su renovación.

Con el City y el clásico del Bernabéu en el horizonte inmediato, Zidane no pierde la calma y afronta con serenidad el reto: «Sabemos que ahora viene lo más complicado, cada partido es más difícil porque ahora viene el final de la temporada y sabemos lo que nos jugamos en cada partido».

Reconoció no obstante el bajón de su equipo en los últimos partidos, con la eliminación copera ante la Real Sociedad y el pinchazo contra el Celta. «Los tres últimos partidos lo hicimos un poco peor y nuestro deber es dar siempre al 100%. Tenemos muchos recursos y muchas posibilidades de hacer daño al rival y por ahí tenemos que hacer mejor las cosas», admitió el galo.

Con siete goles encajados en los últimos tres partidos, la fiabilidad defensiva de la que venía haciendo gala el Madrid esta temporada parece haberse resquebrajado, pero Zidane sigue confiando en la fórmula: «Para mí todos los jugadores tienen que estar pendientes del aspecto defensivo, si todos están preocupados de recuperar el balón es más fácil después».

«Los datos del Levante en casa demuestran la clase de partido que vamos a tener, complicado y difícil, y hay que estar preparados para hacer un gran partido», señaló respecto a su más inmediato rival.