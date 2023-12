El invencible Leverkusen de Xabi Alonso

Daniel Panero Sábado, 9 de diciembre 2023, 18:07 | Actualizado 18:16h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Xabi Alonso se ha convertido en el hombre de moda en Alemania. El técnico de Tolosa ha llevado al Bayer Leverkusen a lo más alto de la Bundesliga y a desafiar a colosos del país como el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund. El Leverkusen no ha perdido un solo partido en lo que va de temporada, avanza firme en la Copa de Alemania y en la Europa League y en la liga germana ve por el retrovisor al resto de equipos. No hay quien pare a un grupo de futbolistas que no tienen techo y a un entrenador que ya se rifa media Europa.

«Hemos empezado bien la temporada. Queremos que los jugadores mantengan la concentración y, para ello, yo debo ser el primero y dar ejemplo», respondió Xabi Alonso en septiembre al ser preguntado por un hipotético salto al Real Madrid. Ese día despejó balones fuera por primera vez en el curso y se preparó para la que se le venía encima. Y es que desde que empezara la temporada su nombre ha aparecido en todas las quinielas para hacerse con algunos de los banquillos más cotizados del Viejo Continente. No es para menos. Su Bayer Leverkusen se ha ganado ser considerado la gran revelación del fútbol europeo. Desde que comenzara el curso ha disputado 21 partidos entre todas las competiciones y no ha perdido ni uno solo. Ha conseguido 19 victorias y dos empates, dos valiosísimas tablas en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena (2-2) y frente al Borussia Dortmund (1-1) en el BayArena. Son los únicos 'pinchazos' de un equipo que comanda el fútbol alemán con tres puntos de ventaja sobre el Bayern de Thomas Tüchel, goleado este sábado por el Eintracht (5-1). El Leverkusen ha firmado este gran inicio siendo además un equipo plenamente reconocible. Xabi Alonso quiere ser protagonista con la pelota y con esa idea ha construido un equipo que propone en todo momento y que busca de forma permanente la portería rival. El técnico tolosarra ha conseguido además encontrar todas las piezas idóneas para que ese engranaje funcione como un reloj suizo. Su 3-4-2-1 moderno que pasa a ser un 4-4-2 o incluso un 3-5-2 en algunas fases del encuentro funciona a la perfección y ha conseguido que aparezca la mejor versión de futbolistas de talento, como Grimaldo, Xhaka, Hofmann, Boniface o el cada vez más cotizado Florian Wirtz. Y es que esa es precisamente otra de las claves de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Ha dejado que el talento fluya y ha dotado de protagonismo a una plantilla en la que día tras día aparecen más actores secundarios dispuestos a asumir roles importantes. Boniface suma ocho goles, Grimaldo siete, Hofmann cinco, Frimpong cuatro y Wirtz tres. La gran variedad con la que golpea partido tras partido el equipo de la aspirina hace que la amenaza para la tiranía del Bayern de Múnich, que suma 11 Bundesligas consecutivas, sea cada vez más patente, un auténtico dolor de cabeza para los pupilos de Tüchel.

Temas

Xabi Alonso