Ligue 1 Will Still, un entrenador de videojuego El técnico belga, de 30 años, deslumbra en Francia con el Stade de Reims gracias a los métodos aprendidos jugando al 'Football Manager'

Will Still, el entrenador del Stade de Reims, durante un partido de la Ligue 1. / EP

El 13 de octubre de 2022, cuando el Stade de Reims anunció la destitución de Óscar García, exfutbolista del Barcelona y exentrenador del Celta de Vigo, la vida de Will Still dio un giro de 180 grados. Con el equipo clasificado en la decimoquinta posición y empatado a puntos con el Angers, que marcaba los puestos de descenso a la Ligue 2, la directiva apostó por Still. Pese a ser, a priori, una decisión arriesgada, la jugada no ha podido salir mejor.

El técnico belga, de 30 años, el más joven de las cinco grandes ligas, acumula 17 encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el campeonato doméstico, sueña con Europa y ha sido capaz de frenar al PSG en el Parque de los Príncipes consiguiendo un valioso empate. Y todo ello sin la Licencia UEFA 'A' de entrenador, por lo que, cada partido, el Reims tiene que pagar 25.000 euros.

Hijo de padres ingleses, Still se dio cuenta pronto de que sería muy difícil cumplir su deseo de ser futbolista y, marcado por las horas dedicadas con su hermano al videojuego 'Football Manager', donde se puede gestionar a todos los niveles cualquier club del mundo, comenzó su andadura en los banquillos. «Nos dedicábamos a crear una plantilla, elegir un equipo, organizar los entrenamientos, asegurarnos de que el equipo iba en la dirección correcta... todos los detalles. No había nada mejor que eso, aunque fuera virtual», explicó a 'Coaches' Voice'.

Tras estudiar en una universidad de Inglaterra y formarse como técnico en la academia del Preston North End, regresó a Bélgica para adquirir experiencia en el fútbol profesional. Still se ofreció a varios clubes y, después de recibir varios 'no' como respuesta, el Sint-Truiden de Segunda División le ofreció un puesto no remunerado como analista. Su labor no le impedía seguir cogiendo horas de vuelo en el 'Football Manager'. «Recuerdo que, cuando estaba en el Sint-Truiden, intentaba ganar la liga con ellos también en el juego», afirma.

Precoz

La precocidad siempre ha acompañado al belga. A los 24 años le llegó la oportunidad de ser el entrenador principal del Lierse, conjunto que militaba en la segunda categoría. «Me sentía muerto de miedo. Pero lo hicimos muy bien. Estábamos penúltimos en la liga cuando asumí el cargo en octubre y conseguimos darle la vuelta a la situación para subir en la tabla», declara.

En 2021, con 28 años, se convirtió en el entrenador más joven de la Jupiler Pro League (Primera División de Bélgica) con el Germinal Beerschot. Inmerso en esa etapa, le llegó la llamada del Reims para ser segundo entrenador de Óscar García. «Apenas me lo podía creer. Era totalmente surrealista que el Reims supiera quién era yo, y más aún que hubieran seguido mis progresos como entrenador. No era un nombre conocido fuera de Bélgica, donde nací, crecí y había desarrollado toda mi carrera hasta entonces», asegura.

Esta temporada, a Still le ha llegado la oportunidad de su vida y la está aprovechando. El Reims encandila a los aficionados con una propuesta valiente y ofensiva y el técnico ha potenciado a jugadores como Balogun, una de las revelaciones de la temporada en Francia. Aquel niño que jugaba durante horas y lo ganaba todo en el 'Football Manager' ha cumplido una de sus metas, pero aún tiene que materializar su gran anhelo: entrenar al West Ham. «Soy un gran aficionado del West Ham, y ese realmente sería mi sueño. Evidentemente, aún me queda camino por recorrer, así que tengo que trabajar duro y dedicar muchas horas al mundo real. Estoy preparado para el reto», proclama.