Con Vinicius no es suficiente

Carlo Ancelotti, quien vive su última misión en el Real Madrid antes de abandonar el club a final de temporada, dice que no le preocupan los errores, porque son sencillos de corregir. Los blancos tienen nueve días hasta que empiece un nuevo curso en LaLiga el próximo 12 de agosto en su visita a San Mamés frente al Athletic de Bilbao y una nueva derrota ante la Juventus (3-1) volvió a dejar en evidencia que los madridistas tienen problemas en las dos áreas. Le falta puntería arriba y la llegada de un '9' no parece un capricho sino una necesidad como el comer aunque el de técnico de Reggiolo no quiera reconocerlo.

En sus dos últimos partidos en la gira por EE UU solo ha sido capaz de anotar un tanto tras realizar 52 disparos, 15 de ellos entre los tres palos. Frente a los italianos dispararon ante la portería que defiende el polaco Szczesny hasta en 30 ocasiones. El Madrid tiene mucho futuro pero también grandes carencias. No solo anota poquísimos goles en toda la producción ofensiva que realiza sino que encaja, y mucho en estos test veraniegos, donde el nivel defensivo en algunos tramos de partido ha sido desastroso. El equipo sigue siendo el de Vinicius, líder de todos los ataques blancos y obligado a adaptarse ante la falta de un '9' para hacer olvidar los más de 30 goles que Benzema aseguraba por temporada. Atrás también el Madrid dejó serias dudas, con los recurrentes errores de laterales dubitativos y repliegues mal realizados como los de la temporada pasada. «Hay que arreglar el aspecto defensivo. Es lo que me preocupa», dijo el italiano en el post partido disputado en Orlando. Parte de los problemas cree que son por el llamado 'sistema Bellingham', en el que el inglés actúa de vértice de un rombo para aprovechar mejor las cualidades del fichaje estrella, a la espera del desenlace del PSG con Mbappé. «El equipo no está acostumbrado a defender con un rombo. Hemos encajado muchos goles en contra. Los tres de hoy, también dos contra el Barcelona. Ahí creo que ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo». El último amistodo por América tuvo mucho del inicio ante el Milan, con dos goles recibidos en la primera mitad, pero mientras que ante los rossonero no perdonaron, ante los bianconero la portería se les hizo pequeña. Solo Courtois, Camavinga, Bellingham, de enganche, y Vinicius, de delantero, repitieron en el once titular respecto al que jugó ante el Barça en Dallas. Fran García y Vázquez entraron en los laterales, con Rudiger y Nacho Fernández en el centro de la defensa; regresaron Modric y Kroos en el centro del campo, mientras que Joselu acompañó al nuevo '7' blanco en la delantera. Juventus Szczesny (Pinsoglio, min. 45), Danilo (Dean Huijsen, min. 72), Bremer (Daniele Rugani, min. 66), Alex Sandro (Federico Gatti, min. 45), Filip Kostic (Matìas Soulè Malvano, min. 72), Manuel Locatelli (Enzo Barrenechea, min. 72), Tim Weah (Andrea Cambiaso, min. 45), Weston McKennie (Hans Nicolussi Caviglia, min. 66), Fabio Miretti (Samuel Iling, min. 45), Federico Chiesa (Dusan Vlahovic, min. 77) y Kean (Milik, min. 45) 3 - 1 Real Madrid Courtois, Fran Garcia (Álvaro Odriozola, min. 77), Nacho (Eder Militao, min. 63), Rüdiger (Aurelien Tchouameni, min. 62), Lucas Vázquez (Dani Carvajal, min. 62), Modric (Federico Valverde, min. 63), Jude Bellingham, Kroos (Nico Paz, min. 82), Camavinga (Alaba, min. 63), Vinicius Junior (Brahim Diaz, min. 77) y Joselu (Rodrygo, min. 62) Goles 1-0 min. 1: Kean. 2-0 min. 19: Tim Weah. 2-1 min. 38: Vinicius Junior. 3-1 min. 95: Dusan Vlahovic.

Árbitro Ismail Elfath (MAR). Amonestó a Bremer (m.4), Gatti (m.54), Locatelli (m.57), Barrenechea (m.91) y Milik (m.93), del Juventus.

Incidencias Partido amistoso correspondiente al Soccer Champions Tour disputado en el Camping World Stadium de Orlando (Florida, EE.UU.) ante 65.503 espectadores No pudo empezar peor el partido para el Madrid. Moise Kean, a los 49 segundos, abrió el marcador tras otro error en la salida de balón. A los 20 minutos Timothy Weah ponía el segundo tras un repliegue defensivo de los blancos nefasto. Dos fallos y dos goles. Szczesny frenaba a Vinicius mientras que Joselu y Bellingham también se veían negados ante el polaco. Antes del descanso, un Vinicius más alejado de lo habitual en la banda anotaba el gol madridista tras un pase extraordinario de Toni Kroos. El brasileño volvió a ser la nota positiva del Madrid y realizó un gran encuentro demostrando su fuerza y velocidad. El '7' está con chispa y juega a otro ritmo pero no es suficiente. El '9' continúa libre en el paseo de la Castellana. Joselu volvió a perdonar. El gallego está para rematar balones colgados al área y esos no llegan en un sistema que busca a Vinicius y al polivalente internacional inglés haciendo de experimento en atacante. Fran García se animó un par de veces, y Valverde rozó la igualada con un derechazo desde los 30 metros que fue repelido por el larguero. La madera también ha marcado esta pretemporada madridista. El tercero de la Juventus recordó a otro ante los hombres de Xavi Hernández, ya en el descuento del partido y con los de Ancelotti que insistían volcados en ataque. Vlahovic culminaba un gran contragolpe para sentenciar el duelo. «El aspecto defensivo es lo más sencillo de mejorar. Hay un problema de colocación, de concentración, de actitud», dijo Ancelotti en el Camping World Stadium. El Madrid tiene nueve días para cambiar la actitud, la fragilidad defensiva, las desconexiones iniciales y afinar la puntería.