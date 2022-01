'El Pajarito' remonta el vuelo en un Madrid pendiente de los tocados

Fede Valverde ha encontrado en Arabia Saudí un territorio fértil para sus intereses. El centrocampista del Real Madrid, protagonista hace dos años de la final de la Supercopa de España disputada en Yeda al abortar con la entrada a Morata que le costó la expulsión una ocasión que pudo significar el título para el Atlético, a la postre derrotado en la tanda de penaltis por los blancos, volvió a ser determinante el miércoles en Riad, resolviendo en la prórroga frente al Barça un clásico extraordinario. El gol del 'Pajarito' le sirve para remontar el vuelo en un curso complicado.

El charrúa inició la temporada siendo un fijo en las alineaciones de Carlo Ancelotti, que regresó al Real Madrid con el objetivo de elevar el potencial físico de una sala de máquinas entrada en años. Liverpool, Bayern de Múnich y Chelsea venían de tiranizar la Champions con un ritmo trepidante y el deseo de Carletto era que el conjunto de Chamartín se adaptase a los nuevos tiempos. Por ello consideraba fundamental a Valverde, un 'box to box' al que Zinedine Zidane había introducido en primera línea, aunque condicionado por la vigencia de la trinidad de mediocentros que impuso su ley durante el último ciclo regio del Real Madrid en el continente. En esa hoja de ruta aparecía también el nombre de Camavinga, otro joven con una gran capacidad de despliegue.

Por eso no extrañó que Valverde fuese titular en los diez primeros partidos del curso, siete de los cuales disputó de forma íntegra. Pero el esguince en el ligamento lateral de la rodilla izquierda que sufrió en la recta final del clásico celebrado el 24 de octubre en el Camp Nou enturbió una campaña que, hasta entonces, apuntaba a ser la de su asentamiento definitivo en el once. Desde entonces, el ex de Peñarol solo ha partido de inicio en tres encuentros, mientras Ancelotti se aferraba a la santísima trinidad que conforman Casemiro, Kroos y Modric para cimentar la racha que permitió al Real Madrid abrir gas en la Liga.

La falta de minutos llevó a Valverde a vivir semanas de zozobra. Pese a que el club refrendó su importancia en el proyecto renovando el pasado verano hasta 2027 el contrato que expiraba en 2025 y le blindó con una cláusula de 1.000 millones frente al interés de clubes como el Bayern de Múnich, el uruguayo necesitaba una oportunidad para demostrar que está en condiciones de alterar de nuevo la fisonomía del centro del campo del Real Madrid. De ahí su júbilo al batir a Ter Stegen y conseguir su primer tanto del curso, el sexto que registra desde que debutó con el cuadro de Chamartín.

Dudas

El empuje de Valverde es una buena noticia para Ancelotti, que prepara la final del domingo pendiente de los tocados. El italiano confía en recuperar a Alaba, cuya ausencia por molestias musculares frente al Barça restó al Real Madrid músculo defensivo y, sobre todo, mermó su capacidad para salir jugando desde atrás, una de las principales virtudes del multiusos austríaco. El ex del Bayern, que solo se había perdido dos choques este curso -ante el Celta en el Santiago Bernabéu también por problemas musculares y frente al Athletic en San Mamés por covid- forma una dupla muy solvente con Militao, que se resintió de su baja contra el Barça.

Los otros elementos de preocupación para Ancelotti son Modric, Vinicius y Benzema. El volante croata salió exhausto del clásico, pero su concurso en la final se antoja fundamental, puesto que el rendimiento del bloque baja muchos enteros sin la brújula del balcánico. El extremo brasileño se retiró en la segunda parte de la prórroga con pequeñas molestias musculares de las que no han trascendido detalles. En cualquier caso, su presencia el domingo no parece correr peligro, como tampoco la de Benzema, tocado en el hombro. «Solo es un golpe», tranquilizó el lionés, elegido MVP de la primera semifinal de la Supercopa de España.