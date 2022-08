El United, en caída libre

El Manchester United continúa en caída libre. Los diablos rojos fueron humillados por el Brentford, que le endosó al United un doloroso 4-0 en la segunda jornada de la Premier. Ni la vuelta a la titularidad de Cristiano Ronaldo, cuyo futuro todavía tiene en vilo a los seguidores mancunianos y que disputó los 19 minutos, sirvió para que el conjunto de Ten Hag consiguiera su primera victoria del curso.

No pudo empezar peor la tarde para el Manchester United, que vio cómo el tempranero tanto de Josh Dasilva adelantaba a su rival en los primeros diez minutos. El centrocampista inglés, con un disparo raso desde fuera del área, puso el primer gol del partido aprovechándose de un fallo calamitoso de David de Gea. El portero español no logró blocar el cuero, viendo cómo se le escurría entre sus manos cuando parecía que la jugada no llevaba mayor peligro.

Los goles postreros de Mathias Jensen, Ben Mee y Brian Mbeumo terminaron por confirmar la pobre imagen del conjunto de Mánchester, que no ha sido capaz de inaugurar todavía su casillero de puntos en este inicio de la Premier League. Fuera de la máxima competición europea, uno de los principales motivos por los que Cristiano Ronaldo podría estar más fuera que dentro del plantel dirigido por Ten Hag, es que no da visos de que pueda ser un mejor año para los diablos rojos.

El Brentford, que cumple su segundo curso en la máxima categoría, dejó ver por enésima vez las vergüenzas del United. Una derrota que deja a las claras que el miembro del 'Big Six' no pasa por su mejor época. Lejanos quedan ya los tiempos en los que los diablos rojos dominaban en el torneo británico con el mítico Sir Alex Ferguson a los mandos.