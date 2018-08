Trashorras se despide del fútbol

En un comunicado, Trashorras puso punto y final a una dilatada carrera en la que ha llegado a disputar 171 partidos en Primera y 222 en Segunda, y ha vestido las camisetas de Barça, Real Madrid, Numancia, Las Palmas, Celta y Rayo. Así se ha despedido:

«He intentado retrasar nuestra despedida, pero no he podido hacerlo más, las circunstancias han hecho que ahora sea el momento adecuado. Te conozco desde que soy muy pequeñito y siempre has sido un amigo fiel, hemos reído juntos, también llorado, vivido grandes alegrías y también tristezas, pero siempre juntos. Como buen amigo he intentado no fallarte nunca, tratándote con respeto y cariño.

Ahora me alejo de ti, con pena, pero sabiendo y recordando todo lo bueno que hemos vivido y lo mucho que he disfrutado a tu lado. Ya no nos veremos todos los días ni todas las semanas, pero sé que siempre estarás ahí... Aunque ya no será lo mismo, estoy seguro de que algún día nos volveremos a encontrar.

Seguiré luchando para que te traten bien y para que te cuiden como te mereces. Por ahora lo haré desde la distancia, pero seguiré haciéndolo. Después de tanto tiempo a tu lado... Hasta siempre amigo, balón. Hasta siempre, fútbol!!! Y gracias a todos los que me habéis ayudado a conseguir mi sueño».