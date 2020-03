Suiza, Ucrania y Alemania, rivales de España en la Liga de Naciones

Las selecciones se enfrentan en casa y a domicilio por un sistema de liguilla y las cuatro ganadoras de grupo de la Liga A se clasificarán para la fase final, en la que se disputarán las semifinales, un partido por el tercer puesto y la final. Las ganadoras de grupo de las Ligas B, C y D obtendrán el ascenso directo y las que terminen últimas de los grupos de las Ligas A y B descenderán. Hasta aquí, todo bastante claro.

La segunda edición de la Liga de las Naciones se disputará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 en su fase previa. La parte final tendrá lugar en 2021, sin fecha definida aún porque no puede coincidir en el tiempo con el nuevo formato del Mundial de Clubes organizado por la FIFA. En total, tomarán parte 55 selecciones nacionales que se han dividido en cuatro Ligas. La gran diferencia respecto al anterior formato reside en que los grupos de las tres primeras Ligas pasarán a ser de cuatro equipos y la última jornada se disputará a la misma hora.

Un acto que al final no contó con la presencia del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, debido a una leve enfermedad, según informó la Federación Española. El técnico asturiano, por cierto, ofrecerá el viernes, 20 de marzo, la lista de convocados para los partidos amistosos que La Roja disputará el 26 y el 29 del mismo mes ante ante Alemania y Holanda, en el Wanda Metropolitano, y el Johan Cruyff Arena, respectivamente.

Según se baja de nivel, empieza el galimatías. Como la Liga C tiene cuatro grupos mientras que la Liga D tiene sólo dos, las dos selecciones de la Liga C que descienden se decidirán por play-offs a doble partido en marzo de 2022. Si un combinado nacional que participe en esas eliminatorias se clasifica también para los play-offs previos al Mundial de Catar 2022, los equipos de la Liga C clasificados en los puestos 47 y 48 del ranking general de la Liga de las Naciones descenderán de forma automática. El sistema de competición se entiende mucho mejor a medida que se va disputando el torneo, sobre todo porque cada país se centra en lo que le toca.

La composición de los grupos, es la siguiente: