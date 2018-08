Silva muestra a su hijo Mateo en el estreno del City

Mateo pasó cinco meses en el hospital tras haber nacido con sólo 25 semanas de gestación. Fue una etapa muy dura para el de Arguineguín, que centró todos sus esfuerzos en controlar la salud de su hijo. El jugador canario ha reconocido en más de una ocasión que «siempre he tenido una mentalidad fuerte, por eso he aguantado muchos años a un nivel alto, pero me ha ayudado a mirar la vida de otra manera. Te cambia la perspectiva de todo y das prioridad a las cosas que realmente son importantes. Ha cambiado mi forma de pensar. Ahora valoro los pequeños detalles».