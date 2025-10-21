Sigue el 'baile' de técnicos en Tercera: cinco entrenadores destituidos en siete jornadas

Los banquillos del San Fernando, con la marcha de Israel Santana, y del Tenisca, con la dimisión de Ceire Vargas, han sido los últimos en sumarse a esta danza de pizarras

Israel Quintana, ya exentrenador de la UD San Fernandom ha sido el último de este particular baile de entrenadores en Tercera.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 23:25

El baile de técnicos en la Tercera RFEF ha tomado un ritmo efervescente en los últimos días y ya son cinco los técnicos que han abandonado sus respectivos banquillos en apenas siete jornadas que llevamos de competición.

El último y, posiblemente, uno de los movimientos más inmediatos en este capítulo se produjo en la Unión Deportiva San Fernando, proyecto construido para buscar una vez más el ascenso y que, con la derrota de este fin de semana (4-2) ante el Real Unión de Tenerife -nuevo 'inquilino' esta temporada de la categoría autonómica- ha precipitado la marcha de Israel Quintana, tomando las riendas el ya experimentado Juan Carlos Socorro.

La otra plaza en la que se ha propiciado un repentino gabinete de crisis en las últimas horas ha sido en la Sociedad Deportiva Tenisca, donde Ceire Vargas Ramos presentó su dimisión, tomando el relevo del equipo -estacionado en puestos de descenso- Franru López. Anteriormente, el San Bartolomé de Lanzarote optó por despedir a José Labrador y poner en el cargo a su preparador físico, Yeray González, mientras que el Arucas fichó a Chus Trujillo para sustituir a Jorge Muñoz y Tino Déniz asumió el banquillo del Telde tras la marcha de Lucano.

Ampliar Socorro, el «deseado», vuelve a la UD San Fernando Desde el verano, y en mitad de la tormenta de varios clubes, el nombre que más ha sonado como candidato de más de un banquillo ha sido el de Juan Carlos Socorro. Sus últimos éxitos le han llevado a cotizarse en la categoría hasta que el San Fernando ha optado por firmarlo. Un club al que dirigió entre 2022 y 2024.

Los sustituidos

- Cristian Lucano (UD Telde): fricciones con la dirección deportiva

La marcha de Lucano con el Telde se generó por desavenencias con la dirección deportiva, acabando el técnico por presentar la dimisión. Tino Déniz tomó el relevo.

-Jorge Muñoz (Arucas CF): fos discretos resultados precipitaron el cambio

El Arucas, inmerso en la zona de descenso, precipitó el cambio, sustituyendo a Jorge Muñoz por el entrenador grancanario Chus Trujillo.

-José Labrador (San Bartolomé CF): el preparador físico toma el testigo

Tras dirigir 28 partidos desde la pasada campaña, el salmantino no disfrutó de un buen arranque liguero. El club decidió dar el testigo al preparador físico, Yeray González.

-Ceire Vargas (SD Tenisca): el héroe del ascenso presentó su dimisión

Con el equipo anclado en la zona roja de la tabla, Cerie Vargas presentó su dimisión. La entidad optó por contratar a Franru López, ex del Fuencaliente del Regional.

-Israel Quintana (UD San Fernando): cambio sorpresivo con el equipo a mitad de tabla

La derrota ante el recién ascendido Real Unión de Tenerife ha precipitado el cambio. Juan Carlos Socorro, que ya conocía la casa, ha sido el elegido.

