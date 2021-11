Ligue 1 Sergio Ramos estará un mes más de baja El central sevillano no debutará con el PSG al menos hasta mediados de septiembre y tampoco estará en los próximos partidos de la selección contra Suecia, Georgia y Kosovo

Sergio Ramos deberá estar un mes más de baja como consecuencia de la lesión que sufre en el sóleo de la pierna izquierda y que no le permitirá debutar con el París Saint-Germain al menos hasta mediados de septiembre. El central sevillano también se perderá los partidos que la selección española disputará a principios del próximo mes contra Suecia, Georgia y Kosovo, de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

«Sergio Ramos está retomando paulatinamente los entrenamientos y se prevé la vuelta a la competición tras el parón internacional», anunció este viernes el PSG, que este sábado disputará en el Parque de los Príncipes contra el Estrasburgo la segunda jornada de la Ligue 1 también sin Leo Messi, que solo lleva dos entrenamientos con el equipo francés, y sin otros lesionados como Juan Bernat, Colin Dagba, Idrissa Gueye y Alexandre Letellier, mientras que la presencia de Neymar o Di María es una incógnita.

El exdefensa del Real Madrid, que no estuvo en la Eurocopa porque no estaba en forma, a causa de la lesión sufrida en mayo frente al Chelsea en Stamford Bridge, podría volver a ser convocado por Luis Enrique para próximos encuentros con la selección, pero tendrá que seguir esperando una posible incorporación a La Roja, al igual que a su reencuentro en el terreno de juego no solo con Messi, sino también con excompañeros como Di María o Achraf, otro de los fichajes del PSG este verano.

«Mbappé es nuestro»

Quien sí debería jugar este sábado con el PSG es Kylian Mbappé, cuyo futuro sigue siendo una incógnita, aunque después de que el jeque le cerrase la puerta de salida, el técnico del conjunto galo, Mauricio Pochetino, se mostró este viernes contundente: «Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo».

«Aquí no hay 'overbooking' de cracks ni de nada. Tenemos diferentes jugadores que están entre los mejores, como Kylian, y otros muchos con enorme talento y nuestro trabajo es conseguir que la energía fluya y todos trabajen para competir de la mejor forma. Lo que ha despertado Leo en la gente también ha pasado con sus compañeros de ahora», dijo el técnico argentino después de que Mbappé diese el jueves a través de las redes sociales la bienvenida a Messi, el día después de que lo hiciera Sergio Ramos.