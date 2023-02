Sergio Ramos se despide de la selección arremetiendo contra De la Fuente

Sergio Ramos no volverá a vestir la elástica de la selección española. El central sevillano ha anunciado su adiós a La Roja en la tarde de este jueves mediante un duro comunicado en el que arremete contra Luis de la Fuente, después de que el nuevo jefe del combinado nacional le trasladase horas antes al central del PSG la decisión de prescindir de sus servicios de cara a la nueva etapa que se abre a la vera del preparador riojano.

«Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva», señala el sevillado en la misiva con la que ha dado a conocer que las puertas de la selección están definitivamente cerradas para el futbolista que ha defendido los intereses de la selección española en más partidos: 180.

Sergio Ramos deja claro el amargo sentimiento que le provoca una decisión que, considera, no hace justicia a su larga y gloriosa andadura en la selección española. «Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja», señala el camero, quien creía haberse ganado el derecho a decidir por sí mismo cuándo debía llegar su adiós como internacional o, al menos, que ese fin respondiese a la prestaciones que ofreciese sobre el césped.

«Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido», resalta Sergio Ramos, dejando caer que el DNI ha sido determinante para que De la Fuente le cerrase las puertas de la selección. El camero entiende que el nuevo timonel de La Roja ha hecho prevalecer otras consideraciones más allá de las puramente futbolísticas y no esconde su enfado en un duro alegato contra el míster riojano en el que pone como ejemplo la longevidad de otras figuras que siguen defendiendo sus colores nacionales sin que se les eche a un lado. «Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol», agrega.

Amargo adiós

Sergio Ramos debutó con la selección española el 26 de marzo de 2005, cuando Luis Aragonés le dio la alternativa al por entonces lateral derecho del Sevilla en un amistoso que midió a La Roja con China en el estadio Helmántico de Salamanca. Desde entonces, se convirtió en un fijo para todos los seleccionadores que desfilaron por el banquillo del combinado nacional, desde el Sabio de Hortaleza hasta Luis Enrique, pasando por Vicente del Bosque, Julen Lopetegui y el interino Fernando Hierro.

Su suerte como internacional se torció, sin embargo, el 31 de marzo de 2021. Aquella noche, Luis Enrique le dio cinco minutos en un encuentro de clasificación para el Mundial de Catar frente a Kosovo para que Ramos sumase una internacionalidad más precisamente en su adorada Sevilla y se acercase al récord absoluto que poseía el egipcio Ahmed Hassan, quien vistió la camiseta de los Faraones en 184 ocasiones. Los problemas físicos del entonces capitán de la selección española y del Real Madrid se habían convertido en una constante y Luis Enrique no volvió a contar más con el andaluz.

Pese a ello, Sergio Ramos no perdía las esperanzas de volver a enfundarse la casaca nacional y aguardó hasta el último momento que Luis Enrique le alistase para el Mundial de Qatar, algo que el asturiano no hizo. Entonces aguantó con estoicismo el varapalo y mostró su apoyo a la selección desde la distancia. Una reacción muy distinta a la que ha tenido este jueves tras saber que Luis de la Fuente no estaba dispuesto a concederle una nueva oportunidad y que ha precipitado ese adiós cargado de acritud hacia el nuevo seleccionador