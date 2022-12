Luis de la Fuente: «Soy un defensor del talento»

Tranquilo, educado, sonriente, amable y afanado en transmitir cercanía, en absoluto impostada sino cargada de naturalidad, Luis de la Fuente ha trazado este lunes el primer esbozo de una selección heredada de Luis Enrique tras el fiasco del Mundial y que piensa mejorar a su manera, ajustada a una idea de fútbol que hunde sus raíces en el talento joven y también en la veteranía, una mezcla que le convence y que le guiará en la confección de las futuras listas. Lo ha hecho en su acto de presentación como nuevo jefe de La Roja, acompañado por el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director de la absoluta, Albert Luque, quienes han asegurado que el hasta ahora preparador de la sub'21 ha sido su apuesta desde el momento en el que se decidió dar por finalizada la relación con el asturiano. «Soy un defensor del talento», ha manifestado rotundo De la Fuente, quien ha repetido en más de una ocasión que las puertas del combinado nacional están abiertas para todo el mundo. «Nadie las tiene cerradas», ha enfatizado ante las recurrentes preguntas sobre la hipotética vuelta de Sergio Ramos y otras 'vacas sagradas'.

El nuevo seleccionador ha sido extremadamente elegante con Luis Enrique, del que solo ha hablado en clave de respeto y reconocimiento al «trabajo» desarrollado. «Nuestra relación ha sido magnífica y cercana. Nos hemos intercambiado mensajes y me ha felicitado por el nombramiento», ha precisado cuando se le ha cuestionado por si el asturiano se había puesto en contacto con él después de su salida de La Roja. Qatar ya es historia para España, eliminada en octavos, y De la Fuente solo está pendiente de lo que viene. «Empieza una nueva etapa. Todos los jugadores son susceptibles de ser seleccionados. Vamos a comenzar a trabajar ya y a recabar información, valorarla. Las puertas están abiertas para todos», no se ha cansado de repetir cada vez que escuchaba nombres de gente como Ramos, Aspas, Busquets... De este último ha comentado que es la «historia viva del fútbol, con presente y futuro, y aún tiene mucho que decir», ha deslizado sobre la condición de internacional del mediocentro.

Estaba preparado para defender su elección, consciente de que en cualquier momento saldría al primer plano su falta de experiencia como entrenador en clubes de élite. «Aquí me voy a extender», ha recalcado, cuidadoso a la hora de desplegar su currículo. «He sido profesional 15 años, 13 de ellos en Primera, gané títulos, ligas, copas, supercopas... Fui internacional, menos en la absoluta, también entrenador, delegado. Llevo una década en la Federación -estuvo al frente de las sub 16, 18, 19, 21 y 23-, estuve en los Juegos Olímpicos -ganó la plata en Tokio- y he convivido con 16 de los 26 futbolistas que han ido a este Mundial, ocho de ellos titulares en la última alineación. Si hay alguien que conoce el fútbol español -aquí sacó su personalidad y carácter, sin perder la sonrisa- es este hombre que está sentado aquí», se ha señalado a sí mismo. «Con este bagaje me presento».

Pese al despliegue de argumentos en forma de méritos, a De la Fuente se le ha insistido en que ahora deberá gestionar a los mejores de un país. «No tengo vértigo», ha acotado. Y ha añadido: «He convivido con 26 estrellas en la sub´19, en la sub'21, con 25 estrellas olímpicas. Sé cómo piensan los jugadores. Cuando les mire a los ojos ellos sabrán que lo hace un futbolista. No habrá ningún inconveniente. Me gusta hablarles a la cara. He estado allí (en su lugar) y sé lo que sienten. Solo pido tiempo para que me dejen plasmar lo que quiero demostrar», ha argumentado el riojano. ¿Cómo quiere que sea su España? «Lo que es innegociable es el modelo, lo que se adapta es el sistema. Incorporaré conceptos, matices, para enriquecer el fútbol que tenemos. No estamos cerrados a nada». En este sentido, y a grandes rasgos, ha avanzado que le gusta «dominar, potenciar las individualidades, correr a los espacios, ser un equipo completo».

De la Fuente ha defendido con convicción la «libertad» del futbolista, la necesidad de que desarrolle su imaginación sin barreras ni cortapisas. «Soy un defensor del talento, que tiene que ayudar al colectivo. No me gusta coartar las virtudes de un jugador, al contrario, intentaré generar situaciones para que despliegue todo su potencial. Hablo de la libertad consagrada al equipo, de sacar lo mejor de cada futbolista». Ha evitado hablar del Mundial, de la decepción española, porque solo mira al frente. Sus primeros compromisos serán en marzo ante Noruega y Escocia, enmarcados en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. «Es lo que más me preocupa ahora. ¿El techo de la selección? Soy optimista. Pienso que somos capaces de ganar a todos. El techo es llegar a lo más alto».

El riojano ha aclarado que sus convocatorias pivotarán en torno a tres premisas innegociables: «Talento, calidad y rendimiento». En este punto ha deslizado que es un «fan de los futbolistas veteranos» y que jamás mirará el «carnet de identidad» a la hora de componer una lista, premisa por supuesto extensible a los jóvenes. Eso sí, ha recalcado que llevará siempre a los que «están mejor para un partido concreto». En cuanto al apoyo que espera recibir, De la Fuente ha sido muy gráfico. «En España no hay 48 millones de entrenadores. Lo que quiero es que haya 48 millones de jugadores, que se pongan una camiseta y que seamos un equipo». Y es justo lo que se propone, conseguir que su selección sea un equipo.