Luis Enrique recluta al soldado Raya y prescinde de De Gea

Fiel a su costumbre de sorprender con la llamada de algún futbolista desconocido para el gran público y de demostrar que tanto él como su cuerpo técnico hacen un seguimiento exhaustivo de todos los jugadores seleccionables, Luis Enrique reclutó al portero David Raya para los próximos amistosos que España disputará frente a Albania e Islandia, en Cornellà y Riazor, respectivamente.

El aterrizaje en la selección nacional de este portero barcelonés de 26 años que milita en el Brentford, modesto equipo que marcha decimoquinto en la Premier League, supone que se queda fuera David de Gea, un habitual en las listas pero desde hace tiempo suplente siempre de Unai Simón, guardameta del Athletic que se ha asentado como indiscutible bajo los palos de La Roja.

De Gea, considerado uno de los mejores porteros de la Premier y titularísimo en el Manchester United, no tiene suerte con la selección. Estaba llamado a suceder a Iker Casillas y, aunque ha participado en 46 partidos, siempre ha estado discutido. No juega un partido como titular desde el España-Ucrania de octubre de 2020, pero no se perdía las convocatorias desde el 7 de junio de 2017, cuando causó baja por gastroenteritis en un amistoso ante Colombia.

🤩 2022...



¡¡Un año cargado de ILUSIÓN!!



👥 Estos son los 23 jugadores que integran la lista de @LUISENRIQUE21 para los partidos amistosos del mes de marzo.



⚽ España - Albania | 26 de marzo | RCDE Stadium.

⚽ España - Islandia | 29 de marzo | Riazor.#VamosEspañapic.twitter.com/wPSCG9r26E Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 18, 2022

Raya es un cancerbero de 1,83 de estatura que comenzó en el juvenil del Cornellà, localidad a la que ahora regresa con España, pero pronto emigró a Inglaterra en busca de más oportunidades. Un caso parecido al del cartagenero Robert Sánchez, otra de las apuestas sorprendentes de Luis Enrique. Raya jugó después en los equipos inferiores del Blackburn, en el Southport y de nuevo en el Blackburn, antes de recalar en el Brentford en el verano de 2019. Este curso ha sido titular en 15 partidos.

Al margen de estaenorme sorpresa en la lista y del descanso a Sergio Busquets, que a estas alturas ya no tiene nada que demostrarle a Luis Enrique, pocas novedades en una relación de 23 elegidos que, salvo lesiones y alguna novedad de última hora, será la base del combinado nacional que acuda al próximo Mundial de Catar.

Una convocatoria con presencia de cinco jugadores del Barcelona, pese a esta ausencia del capitán Busquets, y solo Dani Carvajal por parte del Real Madrid. Y una citación en la que se consolidan los delanteros Raúl de Tomás, que jugará ante su afición, y de Yeremy Pino, internacionales absolutos de nuevo cuño.

España sufre la importante baja del realista Mikel Oyarzabal a causa de una rotura en el ligamento cruzado anterior que le puede dejar sin disfrutar de la Copa del Mundo que comenzará el 21 de noviembre en Doha. También están en el dique seco dos habituales en defensa como Iñigo Martínez y José Luis Gayà, que en condiciones normales deben estar en Catar.

Últimos ensayos

Luis Enrique facilitó la relación de seleccionados a través de un vídeo grabado en el mítico estadio Olímpico de Montjuic. Se fue primero hasta la línea de meta para recordar el oro logrado por Fermín Cacho en los Juegos de Barcelona'92 y citar a sus porteros, y terminó señalando al pebetero para nombrar a sus delanteros.

El 26 de marzo, España volverá a jugar un partido en Cataluña 18 años después del último gol marcado en Montjuic por Rubén Baraja en un amistoso ante Perú, y se espera que el estadio del Espanyol presente un lleno. El 29 del mismo mes viajará hasta La Coruña para disputar otro compromiso preparatorio frente a la modesta Islandia, que causó sensación en la Eurocopa 2016 al eliminar a Inglaterra y llegar a cuartos pero se quedaron fuera de la última cita continental. La última vez que la selección jugó en Riazor fue para certificar su presencia en el Mundial de Sudáfrica con una goleada (5-0) sobre Bélgica.

La selección española podrá disfrutar de estos encuentros de preparación gracias a su clasificación directa para el Mundial de Catar. Tras vencer Suecia en La Cartuja en noviembre, evitó la incómoda y temida repesca. Debido a lo recargado del calendario, no habrá más ensayos para Luis Enrique antes de la lista para la gran cita universal. Por eso ha cerrado bastante el abanico.

Convocados para los amistosos ante Albania e Islandia

Porteros: Unai Simon (Athletic), Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford).

Defensas: Marcos Alonso (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (Barcelona), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea) y Dani Carvajal (Real Madrid).

Centrocampista: Rodri Hernández (Manchester City), Koke (Atlético), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético), Gavi Páez (Barcelona) y Carlos Soler (Valencia).

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig), Sarabia (Sporting de Portugal), Morata (Juventus), Raúl de Tomás (Espanyol), Ferran Torres (Barcelona) y Yeremy Pino (Villarreal).