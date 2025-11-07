De la Fuente: «Morata es un jugador de futuro y entiende la situación»

Javier Varela Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Luis de la Fuente tomó la palabra y rompió con una ley no escrita en su catálogo cuando se pone delante de los medios de comunicación. El seleccionador, que nunca habla de los futbolistas ausentes de la lista, sí lo hizo esta vez para hablar de Álvaro Morata, capitán y la gan ausencia -por segunda vez- de una convocatoria. «Toda excepción confirma la regla y aquí hago la excepción de hablar de Álvaro», comenzó su argumento. «Sigue teniendo la misma importancia para nosotros», dijo De la Fuente antes de sorprender a todos al asegurar que «es un jugador de futuro».

De la Fuente quiso quitar importancia a su ausencia desde el mes de agosto porque «es muy importante para nosotros y lo será», insitió dejando abierta la puerta para el delantero del Como. Además, quiso zanjar que haya algún problema entre él y el atacante: «No sucede nada, Álvaro entiende la situación».

La ausencia de Álvaro Morata habre un debate que durante años ha rodeado a la selección: la ausencia de un delantero centro. «Si nos fijamos en ese '9' clásico, no sé si lo habrá en España», confesó De la Fuente. «Pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características y estoy muy contento con los jugadores que juegan en esa demarcación».

El seleccionador reforzó su idea futbolística sin la presencia de un '9' puro porque «afortunadamente, este equipo no tiene una dependencia grandísima de un delantero centro. Aquí meten goles muchísimos jugadores». Una situación que considera que «nos da ventaja, porque al delantero le libera de muchas cosas y para nuestra idea, esto es decisivo».

El otro nombre propio de la convocatoria es Lamine Yamal, que regresa a la lista tras su ausencia en la última. «Creo que está en perfectas condiciones. Está recuperando su nivel y lo celebramos», dijo con alegría por la importancia del futbolista en el grupo. Eso sí, dejó en el aire una frase con tono ácido hacia Hansi FLick: «Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol», recordando el cruce de declaraciones entre el alemán y el seleccionador, en las que el primero acusaba al segundo de «no cuidar a los futbolistas» en La Roja.

Aquello quedó zanjado, que no olvidado, como señaló el seleccionador: «No, no hemos vuelto hablar. No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para todo, ya hablaremos. Pero quedó todo claro». Sin embargo, De la Fuente dejó claro que «estará aquí lo que consideremos oportuno que esté», para evitar suspicacias sobre un posible descanso en caso de certificar el billete mundialista tras el partido ante Georgia. «Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros», sentenció De la Fuente.