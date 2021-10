España e Italia se anulan camino de cuartos

Máxima igualdad en el derbi de Europa en categoría sub-21, ya que España e Italia suman cinco títulos cada uno y se han enfrentado en tres finales. Más preocupados de no perder que de ganar, ya que el empate en el duelo anterior entre checos y eslovenos les beneficiaba de cara a la última jornada del grupo, los combinados de Luis de la Fuente y Paolo Nicolato se anularon bajo la lluvia en Maribor en un duelo muy bronco. Fútbol del de antes, con mucho contacto físico, disputas, brazos altos para protegerse en los saltos, protestas y tanganas. Dificultades enormes para el árbitro alemán, que sin la ayuda del VAR sacó tres rojas al final, dos a los transalpinos y una directa a Mingueza, víctima del teatro de un adversario.

Apenas hubo ocasiones ya en el período inicial, con las fuerzas físicas intactas de los protagonistas. Lo intentó más y mejor España por el costado izquierdo, con Miranda, Cucurella y Abel Ruiz cayendo por esa zona, que por la derecha, ya que Mingueza no tiene un gran recorrido ofensivo y Puado, el extremo del Espanyol, estaba muy bien vigilado. Un tiro lejano del lateral cecido por el Barça al Betis fue la mejor aproximación española, que en defensa solo sufrió por una pérdida en la salida del valencianista Hugo Guillamón. Acabó la jugada con un tiro enorme de Fratessi que Álvaro Fernández desvió al travesaño.

Más allá de estas acciones, una de cada equipo, lo más vistoso en ese acto fue un control orientado de Manu García, centrocampista nacido en Inglaterra que está cuajando una gran campaña en el Sporting. Sobraron un golpeo con excesiva fuerza de Pobega a Mingueza, zanjada con el mismo castigo al italiano que al seleccionador español por protestar, ya que ambos fueron amonestados, y una acción al límite de Guillamón cuando ya tenía una amarilla. Le pidió tranquilidad De la Fuente, que le cambió tras el descanso por Pipa para evitar males mayores en un choque tan igualado.

0 España Álvaro Fernández, Mingueza, Guillamón (Pipa, min. 46), Cuenca, Miranda, Manu García, Zubimendi (Fran Beltrán, 79), Villar (Moncayola, min. 55), Puado, Abel Ruiz y Cucurella. 0 Italia Carnesecchi, Lovato, Del Prato, Ranieri, Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta, Scamacca y Cutrone (Raspadori, min. 69). Árbitro: Hans Osmers (Alemania). Tarjetas amarillas a Guillamón, Frabotta, Pobega, Villar, Del Prato, Rovella, Zubimendi, Scamacca y Raspadori. Expulsó por doble amarilla a Scamacca tras rojas directas a Mingueza y Rovella en el minuto 87.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Eurocopa sub-21, disputado en el estadio Ljudski vrt de Maribor (Eslovenia).

Con el defensa del Huddersfield y Mingueza de central, España ganaba en presencia y profundidad por la banda derecha. Sin perder jamás la vista al equilibrio defensivo, aumentó el dominio de La Rojita ante un rival más fuerte en lo físico, pero más limitado en el aspecto técnico, que se conformaba con su segundo empate consecutivo. Si los españoles no se arrugaban y no cometían errores que permitieran contragolpes, tenían mucho terreno ganado. Como casi siempre ante los 'azzurri'. La pena es que su mejor juego apenas se tradujo en sendos disparos desde fuera del área de Manu García y Moncayola, que no vieron puerta. y en una doble ocasión de Pipa y Puade en el asedio final, ya diez frente a nueve. Una lástima esa roja al defensa del Barça, que no hizo absolutamente nada y no debería ser sancionado. Si gana el próximo martes a la República Checa, España habrá cumplido el objetivo estará en cuartos como líder de grupo.