Gerard Moreno deja su impronta ante la tierna Kosovo

La tierna y desorganizada Kosovo le permitió a España recuperar sensaciones, ganar de forma relativamente cómoda y esperar a la Eurocopa con un poco más de calma y optimismo del que derrochaba tras los temblores ante griegos y georgianos. Salvo el grave error de Unai Simón que dio esperanzas a los balcánicos durante unos minutos de la segunda mitad y reabre el debate de la portería, se notó la enorme diferencia entre los pupilos de Luis Enrique y los representantes de una exprovincia de Serbia que el Gobierno no reconoce como país independiente.

No fue una noche para extraer grandes conclusiones, pero sí dio la razón a Luis Enrique en su apuesta por jugadores como Ferran Torres, Dani Olmo, de nuevo goleadores y encargados de encauzar la victoria en el primer acto, y el emergente Pedri. Aparca España el camino hacia el Mundial de Catar con siete puntos en tres partidos y sus jugadores vuelven a la disciplina de sus preocupados clubes sin lamentar lesiones.

Luis Enrique elevó a la máxima expresión aquello de que le pagan por decidir, ni le influyen los «Pepe, Manolo o Lucas, periodistas en sentido figurado». Hizo un compendio de lo mejor de los dos primeros partidos y volvió a dejar en la suplencia a Sergio Ramos, al que sí regaló los minutos de la basura para acercarse al récord. Chirrían estos detalles. Con los hechos, no con las palabras o esas «mentirijillas» a las que se refirió en la previa, alimentó el debate sobre el verdadero estado físico del central sevillano de cara a este exigente tramo final de temporada, con diez finales de Liga, al menos los cuartos de la Champions y una Eurocopa en el horizonte. El capitán, a sus 35 años, también quiere competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Veremos, pero Luis Enrique le ha enviado un par de avisos serios tras sus pobres prestaciones en ese primer tiempo pactado frente a Grecia.

Más madera sobre las decisiones de Luis Enrique. Alineó a los leones Unai e Iñigo Martínez, no así al 'txuriurdin' Mikel Oyarzabal, a tres días de la histórica final de Copa a la vasca en este mismo escenario. Temblores y sofocos para los hinchas del Athletic, que rezaron para ahuyentar lesiones. También para culés y colchoneros, ya que se están jugando el título de Liga y ante Kosovo salieron a escena los azulgrana Jordi Alba, Busquets y Pedri, y los rojiblancos Marcos Llorente y Koke. Tiene razón el preparador gijonés al afirmar que solo tiene que velar por los intereses de España, sin mirar a los clubes. Tercera suplencia de Gerard Moreno y, por ende, titularidad de Morata. El delantero del Villarreal solo estaba en condiciones para un rato, suficiente para dejar su impronta.

3 España Unai Simón, Marcos Llorente, Eric García (Sergio Ramos, min. 86), Iñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets (Rodri Hernández, min. 82), Koke, Pedri (Fabián, min. 68), Ferran, Morata (Gerard Moreno, min. 68) y Dani Olmo (Canales, min. 82). 1 Kosovo Ujkani, Vojvoda, Dresevic, Aliti, Hadergjonaj, Halimi (Voca, min. 82), Kryeziu, Kokolli (Zenelli, min. 57), Celina, Rashica (L. Kastrati, min. 55) y Muriqi. Goles: 1-0: min. 34, Dani Olmo. 2-0: min. 36, Ferran. 2-1: min. 71, Halimi. 3-1: min. 75, Gerard Moreno.

Árbitro: Jakob Kehlet (Dinamarca): Mostró amarilla a Kryeziu,

Incidencias: Partido de la tercera jornada en el grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022, disputado en La Cartuja de Sevilla sin público.

Se encontró esta vez La Roja un rival mucho más cómodo que griegos y georgianos. No mucho peor técnicamente, pero sí incapaz de cerrar los espacios y de presionar bien. El suizo Bernard Challandes, técnico visitante de casi 70 años, experimentó con tres centrales, dos medios de contención, un mediapunta y dos arietes, y no le funcionó. Desde el inicio, se advirtió un duelo teóricamente sencillo, chollo para tipos como Ferran y Olmo la espalda de los zagueros balcánicos. Si tardó España más de media hora en abrir la lata fue porque pecó, de nuevo, de masticar demasiado cada jugada y de poca determinación.

Pantomima

El primer gol llegó de nuevo gracias a la conexión entre Jordi Alba y Olmo, como en Tiflis. Golazo del catalán del Leipzig, con un tiro de rosca por la escuadra. Ese tanto animó a La Roja, que dos minutos después sentenció por el otro costado. Pedri abrió de maravilla a Ferran y el ex del Valencia, esta vez sí, se atrevió a encarar y disparar junto al palo. Un gran gol y alguna conexión interesante por ese costado entre el valenciano y el incansable Marcos Llorente, que no es lateral derecho pero cumple donde le pongan por su actitud y condiciones atléticas.

Dominio absoluto de los españoles en un primer acto con el 80% de posesión y 15 remates por ninguno de los kosovares. Con los deberes hechos, la segunda mitad sobraba. El exceso de relajación permitió ciertas alegrías de los kosovares. Hacía falta mover el árbol, pero Luis Enrique no hizo cambios hasta que introdujo a Gerard Moreno y a Fabián a falta de 22 minutos. Tácticamente no cambiaba nada, pero llegó el tremendo error de Unai Simón. Salió lejos con el pie, controló mal, no metió luego la pierna dura y Halimi la clavó desde lejos a puerta vacía. Llevaba seis titularidades consecutivas el portero vasco, pero ese fallo garrafal dará que hablar. Tremendo. Menos mal que pronto lo arregló Gerard. El cambio para contentar a Ramos, una pantomima.