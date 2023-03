De la Fuente, sobre Ramos: «Hay un nuevo seleccionador con ideas nuevas»

Un nombre ilustre sobrevolaba la primera comparecencia del nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente. Sergio Ramos no está entre los 26 elegidos por el riojano para su estreno, ya se sabía de antemano, desde que el central de Camas se despidió de La Roja con una carta que apuntó con bala al nuevo inquilino del banquillo nacional. El descarte de antemano del jugador con más internacionalidades, comunicado al protagonista mediante una videollamada, centró una rueda de prensa en la que el técnico de Haro comenzó tenso, visiblemente incomodado por las constantes preguntas sobre Ramos, pero en la que se fue soltando a medida en que el foco fue pasando a su lista y las múltiples interpretaciones de la misma.

El nuevo seleccionador español, con un talante conciliador, más amable que el de Luis Enrique ante la prensa pero también con poco rodaje a este nivel de presión, quiso comenzar su intervención agradeciendo el trabajo de su cuerpo técnico en la elaboración de su primera lista. A partir de ahí comenzó el aluvión sobre Ramos y aunque De la Fuente trató de atajar la cuestión por la vía rápida, no le resultó sencillo pasar página hacia otros asuntos menos incómodos.

«No vamos a hablar de jugadores que no están», respondió con contundencia ante la primera pregunta. «Era un conversación privada y tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas. Hay un seleccionador nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por unos jugadores que son los que son. Nos dijimos lo que había que decir y nada más», explicó a continuación, tras aclarar que el contacto con el durante tantos años capitán de La Roja se produjo mediante una videollamada, no a través de una llamada convencional.

Poco más se le pudo sacar al entrenador de España sobre ese adiós de Sergio Ramos que ha marcado el inicio de su etapa. Evasiva tras evasiva fue capeando el temporal hasta que las preguntas fueron virando hacia su lista y los partidos que están por venir. Después de un auténtico terremoto mediático que le ha permitido calibrar la presión que implica el cargo, el césped marcará ahora el futuro de su ciclo como seleccionador, marcado por la necesaria revolución del equipo español.

De su primera convocatoria llama la atención la apuesta por una mayor contundencia, esa que faltó en los momentos decisivos en el Mundial de Catar. «No sé si faltaba o no contundencia. Esto es lo que interpreto que necesitamos. Ahora hay que pensar en Noruega y estos son los jugadores que nos permiten más y mejores registros», analizó en relación al giro en la posición de central, con la apuesta por futbolistas con buen juego aéreo.

La contundencia defensiva será muy necesaria en el estreno, marcado por la presencia de un devorador del área como Erling Haaland en el equipo noruego. «Todos conocemos a Haaland, que es uno de los mejores delanteros del mundo, pero nos preocupan solo nuestros jugadores, que son fantásticos», resumió De la Fuente, cuestionado por el grado de preocupación que le genera el ariete del Manchester City, en plena eferversencia después de firmar ante el Leipzig en la Champions un repóker de goles en apenas sesenta minutos.