El Real Murcia prohíbe la entrada a un periodista de 'La Verdad'

Una hora antes del inicio del partido que este sábado enfrentó al Real Murcia con el Bilbao Athletic en el estadio municipal Enrique Roca se vivió un hecho sin precedentes en la historia reciente del deporte murciano. Dos vigilantes de seguridad, alegando «órdenes directas desde arriba», retiraron su acreditación para el partido al periodista de 'La Verdad' José Antonio Otón Pedreño y le prohibió su acceso a la instalación municipal. Esas «órdenes de arriba» venían del presidente del club, Agustín Ramos, disconforme con algunas de las informaciones publicadas por el referido redactor en este medio.

«Me han informado de que tengo que retirarte la acreditación y no puedes pasar. Me ha llamado Manuel Fresneda -director de comunicación del club- para darme esa información, aunque no viene de él. Lo lamento y espero que esto se solucione pronto», se disculpó uno de los guardias ante el periodista murciano, un redactor avalado por dos décadas de trabajo riguroso, profesional y veraz en este medio. Voz más que autorizada del deporte murciano, lleva muchos años cubriendo la actualidad del conjunto grana y se ha convertido en un referente para lectores, aficionados y compañeros de profesión.

El redactor de 'La Verdad', tras escuchar las explicaciones de los vigilantes, acató la insólita decisión del presidente del Real Murcia y regresó a su domicilio, desde donde siguió las evoluciones del encuentro y cumplió con la tarea que le había sido asignada. A pesar de que no pudo ocupar su habitual lugar en la tribuna de prensa del estadio municipal Enrique Roca, Ramos no consiguió entorpecer la labor del redactor, quien pese a las trabas pudo contar a toda la audiencia de este diario una nueva victoria ante su público del Real Murcia (3-1) frente al filial del conjunto bilbaíno.