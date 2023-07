El mundo del fútbol rinde un sentido adiós al «jugador perfecto»

La muerte de Luis Suárez Miramontes a los 88 años ha vestido de luto al mundo del fútbol, que rinde un sentido adiós al único español que ha logrado ganar el Balón de Oro en categoría masculina. Clubes y figuras del balompié han expresado su dolor por el fallecimiento del gallego y han recordado a un talento singular que ganó dos Copas de Europa en los años sesenta del pasado siglo con el Inter de Milán y que llegó a dirigir a la selección española en el Mundial de Italia disputado en 1990.

«El jugador perfecto, con su talento, ha inspirado a generaciones. Adiós Luisito», le despedía el Inter en sus redes sociales poco después de conocerse el deceso de una de las mayores leyendas del club 'neroazzurro', adonde Luis Suárez llegó en 1961 procedente del Barça. La entidad lombarda se hacía eco de una célebre frase del genial Helenio Herrera para resumir el impacto que causó el gallego en aquellos tiempos de campos embarrados. «Si no sabes qué hacer, dale el balón a Suárez», solía proclamar por aquel entonces el técnico argentino que llevó al Inter a la cima del fútbol mundial.

«Son miles los jugadores que vistieron la camiseta del Inter, algunos durante cientos de partidos y otros por algún que otro minuto. Todos tienen un lugar en la memoria de la afición, de algún modo marcaron un pedazo de la historia del club», reseñaba el Inter en un comunicado en el que remarcaba la grandeza de Luis Suárez. «115 años de historia son muchos: con partidos, victorias, derrotas, noches legendarias, noches difíciles. Pero luego están las estrellas fijas, que iluminaron de un modo tan brillante el camino 'neroazzurro' que quedan siempre ahí fijas, brillantes», continuaba el club italiano, que apostaba a que si Luis Suárez hubiese desplegado su plasticicidad en la actualidad, «las redes sociales estarían saturadas de vídeos de sus jugadas» y de sus «lanzamientos milimétricos».

También el Barça, club con el que Luis Suárez disputó 253 partidos en los que anotó 141 goles, alababa el recorrido del gallego en una nota en la que repasaba los seis títulos que conquistó portando la zamarra azulgrana, mientras que su presidente actual, Joan Laporta, le describía como un «futbolista excelso que será eternamente recordado por todo el barcelonismo».

El Real Madrid y su junta directiva lamentaron el fallecimiento de «una de las leyendas más grandes del fútbol español y del fútbol mundial», mientras que Míchel González, quien en su día le tuvo como seleccionador, le tachaba también de un «Balón de Oro como persona» y se lamentaba de que no se le hubiera hecho la debida justicia en España a un futbolista que, sin embargo, era venerado en Italia.

Un caballero, una leyenda y un símbolo

En el país de la bota cerró su carrera como futbolista Luis Suárez a los 38 años vistiendo la elástica de la Sampdoria, club que le despedía este domingo con un breve «Ciao, Luisito». «Adiós a un gran rival», expresaba por su parte el Milan, que transmitía sus condolencias «a la familia, amigos y seguidores de Luis Suárez».

Más prolijo era Javier Zanetti, histórico capitán del Inter de Milán que subió a su cuenta de Facebook una foto acompañado de Luis Suárez para dejarle un cariñoso mensaje a uno de los mayores referentes de los 'nerazzurri'. «Has sido grandeza, elegancia, clase. Un caballero, una leyenda, un símbolo de nuestro querido Inter. Por siempre y para siempre, una sonrisa que es imposible de olvidar. Gracias por todo, Luisito», escribía el argentino.

«Se va un mito de mi niñez, una leyenda... gracias por las emociones que me has regalado», expresaba por su parte Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto y gran seguidor del Inter, mientras que Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro en categoría femenina, apelaba al ejemplo que fue para ella el gallego. «Historia del fútbol. Siempre recordaré la frase que me dijiste después de ganar el primer Balón de Oro y de cómo eso me inspiró», manifestaba la estrella del Barça femenino.

La Federación Española de Fútbol (FEF) también quiso dar su pésame a los familiares y allegados de Luis Suárez, «una de las mayores leyendas de nuestro fútbol», al igual que hicieron LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo este último que también empleaba la celebérrima frase de Helenio Herrera para resumir el profundo vacío que deja con su muerte «un talento único, el futbolista perfecto».